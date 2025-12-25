ВСУ за сутки атаковали 19 округов Белгородской области

БЕЛГОРОД, 25 дек - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 19 округов Белгородской области 151 беспилотником, из них 114 были сбиты и подавлены, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 52 населенных пункта попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 7 снарядов, за медицинской помощью обратились четыре мирных жителя, в том числе 14-летний подросток. За отчетный период различные повреждения выявлены в четырех многоквартирных домах, 16 частных домовладениях, оборудовании, предприятии и 10 транспортных средствах.
"В Грайворонском округе… выпущено 7 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки 16 беспилотников, из которых 4 сбиты. В городе Грайворон в результате атаки дрона на грузовой автомобиль ранен водитель. Мужчина продолжает лечение в больнице... Сегодня утром в Грайвороне при атаке дрона на автомобиль пострадали женщина и 14-летний ребенок. После обследования у ребёнка исключили диагноз. Женщина продолжает лечение в больнице", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Белгородский и Валуйский округа атакованы 45 беспилотниками, 38 из которых сбиты и подавлены, по Волоконовскому, Губкинскому и Яковлевскому округам нанесены удары 19 БПЛА, 12 из которых сбиты. По данным главы области, по Краснояружскому и Шебекинскому округам совершены атаки 39 беспилотников, 28 из которых сбиты и подавлены, пострадал мужчина. Над Алексеевским, Борисовским, Вейделевским, Ивнянским, Корочанским, Красногвардейским, Новооскольским, Прохоровским, Ракитянским, Старооскольским и Чернянским округами сбиты 32 беспилотника, уточнил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.