Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки атаковали 19 округов Белгородской области - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:15 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/vsu-2064554777.html
ВСУ за сутки атаковали 19 округов Белгородской области
ВСУ за сутки атаковали 19 округов Белгородской области - РИА Новости, 25.12.2025
ВСУ за сутки атаковали 19 округов Белгородской области
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 19 округов Белгородской области 151 беспилотником, из них 114 были сбиты и подавлены, сообщил глава региона... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T12:15:00+03:00
2025-12-25T12:15:00+03:00
происшествия
белгородская область
грайворон
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg
https://ria.ru/20251225/svo-2064554372.html
белгородская область
грайворон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_167:0:1100:700_1920x0_80_0_0_a716b175cacc428a692ee82bff3da4b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, грайворон, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Грайворон, Вячеслав Гладков
ВСУ за сутки атаковали 19 округов Белгородской области

Гладков: ВСУ за сутки атаковали 19 округов Белгородской области 151 дроном

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 25 дек - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 19 округов Белгородской области 151 беспилотником, из них 114 были сбиты и подавлены, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 52 населенных пункта попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 7 снарядов, за медицинской помощью обратились четыре мирных жителя, в том числе 14-летний подросток. За отчетный период различные повреждения выявлены в четырех многоквартирных домах, 16 частных домовладениях, оборудовании, предприятии и 10 транспортных средствах.
"В Грайворонском округе… выпущено 7 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки 16 беспилотников, из которых 4 сбиты. В городе Грайворон в результате атаки дрона на грузовой автомобиль ранен водитель. Мужчина продолжает лечение в больнице... Сегодня утром в Грайвороне при атаке дрона на автомобиль пострадали женщина и 14-летний ребенок. После обследования у ребёнка исключили диагноз. Женщина продолжает лечение в больнице", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Белгородский и Валуйский округа атакованы 45 беспилотниками, 38 из которых сбиты и подавлены, по Волоконовскому, Губкинскому и Яковлевскому округам нанесены удары 19 БПЛА, 12 из которых сбиты. По данным главы области, по Краснояружскому и Шебекинскому округам совершены атаки 39 беспилотников, 28 из которых сбиты и подавлены, пострадал мужчина. Над Алексеевским, Борисовским, Вейделевским, Ивнянским, Корочанским, Красногвардейским, Новооскольским, Прохоровским, Ракитянским, Старооскольским и Чернянским округами сбиты 32 беспилотника, уточнил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Боевая работа артиллерийского расчета - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Российские военные поразили аэродромную и портовую инфраструктуру ВСУ
Вчера, 12:11
 
ПроисшествияБелгородская областьГрайворонВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала