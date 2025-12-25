Рейтинг@Mail.ru
Балицкий сообщил об уничтожении бункеров ВСУ в Гуляйполе - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:04 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/vsu-2064552575.html
Балицкий сообщил об уничтожении бункеров ВСУ в Гуляйполе
Балицкий сообщил об уничтожении бункеров ВСУ в Гуляйполе - РИА Новости, 25.12.2025
Балицкий сообщил об уничтожении бункеров ВСУ в Гуляйполе
Подземные бункеры ВСУ уничтожены в запорожском городе Гуляйполе, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T12:04:00+03:00
2025-12-25T12:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
россия
евгений балицкий
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058642796_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_d0158fc574dcb7a8cc057129c190bbd9.jpg
https://ria.ru/20251225/ssha-2064494862.html
https://ria.ru/20251225/zelenskiy-2064531139.html
запорожская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058642796_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_899c7bbae2334293ea184d7e5eb44ac2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, запорожская область, россия, евгений балицкий, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Россия, Евгений Балицкий, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Балицкий сообщил об уничтожении бункеров ВСУ в Гуляйполе

Балицкий сообщил об уничтожении бункеров ВСУ в запорожском Гуляйполе

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета
Боевая работа артиллерийского расчета - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийского расчета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости. Подземные бункеры ВСУ уничтожены в запорожском городе Гуляйполе, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Более 50% Гуляйполя находится под контролем России, заявил президент РФ Владимир Путин 19 декабря в ходе прямой линии.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
"Будет хуже": в США набросились на Зеленского после его слов о Европе
Вчера, 05:26
"Наша армия уничтожила подземные бункеры противника в Гуляйполе", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, бетонные укрепления, которые находятся глубоко под землей, противник выстраивал несколько лет, оборудовал коммуникации.
"Мы понимаем, что туда были потрачены миллионы гривен украинских налогоплательщиков, всё это подавалось как достижение ВСУ. В итоге эти укрепления продержались пять минут перед нашей армией", - подчеркнул губернатор.
Он добавил, что Гуляйполе – "важный укрепленный район ВСУ и транспортный узел, взятие которого позволит создать условия для освобождения всего Запорожья".
Власти Запорожской области готовы оказать административную и гуманитарную помощь жителям освобожденных от противника населенных пунктов, резюмировал Балицкий.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
"Следует арестовать". На Западе пришли в ярость от поступка Зеленского
Вчера, 10:55
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьРоссияЕвгений БалицкийВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала