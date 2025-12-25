Балицкий сообщил об уничтожении бункеров ВСУ в Гуляйполе

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости. Подземные бункеры ВСУ уничтожены в запорожском городе Гуляйполе, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Более 50% Гуляйполя находится под контролем России, заявил президент РФ Владимир Путин 19 декабря в ходе прямой линии.
"Наша армия уничтожила подземные бункеры противника в Гуляйполе", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, бетонные укрепления, которые находятся глубоко под землей, противник выстраивал несколько лет, оборудовал коммуникации.
"Мы понимаем, что туда были потрачены миллионы гривен украинских налогоплательщиков, всё это подавалось как достижение ВСУ. В итоге эти укрепления продержались пять минут перед нашей армией", - подчеркнул губернатор.
Он добавил, что Гуляйполе – "важный укрепленный район ВСУ и транспортный узел, взятие которого позволит создать условия для освобождения всего Запорожья".
Власти Запорожской области готовы оказать административную и гуманитарную помощь жителям освобожденных от противника населенных пунктов, резюмировал Балицкий.