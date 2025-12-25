МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. ВСУ с большими потерями отводят две бригады и спецназ погранслужбы вглубь Сумской области, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.

По информации российских силовых структур, только на этой неделе подразделения группировки "Север" сорвали попытку боевой группы 225-го штурмового полка ВСУ выдвинуться в районе села Андреевка и уничтожили там немецкий танк Leopard 2, а в Краснопольском районе отразили контратаку 119-й отдельной бригады территориальной обороны.