ВСУ с большими потерями отводят силы двух бригад в Сумской области

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. ВСУ с большими потерями отводят две бригады и спецназ погранслужбы вглубь Сумской области, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.
"В Краснопольском районе ВСУ, понеся большие потери, вынужденно отводят подразделения 119-й отдельной бригады территориальной обороны, спецроты 58-й отдельной мотопехотной бригады и спецназ Государственной пограничной службы Украины на более выгодные позиции вглубь Сумской области", — сказал собеседник агентства.
По информации российских силовых структур, только на этой неделе подразделения группировки "Север" сорвали попытку боевой группы 225-го штурмового полка ВСУ выдвинуться в районе села Андреевка и уничтожили там немецкий танк Leopard 2, а в Краснопольском районе отразили контратаку 119-й отдельной бригады территориальной обороны.
По данным Минобороны, за предыдущие сутки группировка "Север" в Сумской области нанесла поражение пяти украинским бригадам и двум отрядам погранслужбы, а на Харьковском направлении — четырем бригадам ВСУ. Противник потерял за сутки около 175 человек, три боевые бронемашины и девять автомобилей.
В середине декабря начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что группировка "Север" продолжает увеличивать глубину зоны безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.
