Информация о зверствах ВСУ будет подспорьем для суда, заявила омбудсмен - РИА Новости, 25.12.2025
07:17 25.12.2025
Информация о зверствах ВСУ будет подспорьем для суда, заявила омбудсмен
Письма с фактами о зверствах ВСУ в отношении мирных жителей Донецкой Народной Республики (ДНР), в том числе женщин и детей, направленные в международные... РИА Новости, 25.12.2025
Информация о зверствах ВСУ будет подспорьем для суда, заявила омбудсмен

Омбудсмен Морозова: информация о зверствах ВСУ будет подспорьем для суда

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 дек – РИА Новости. Письма с фактами о зверствах ВСУ в отношении мирных жителей Донецкой Народной Республики (ДНР), в том числе женщин и детей, направленные в международные правозащитные организации, в свое время станут реальным подспорьем для справедливого суда над военными преступниками, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в регионе Дарья Морозова.
В июле Морозова сообщала РИА Новости, что более одной тысячи писем с фактами военных преступлений ВСУ против населения ДНР было направлено в УВКПЧ ООН и МККК, но были проигнорированы.
"Я уверена, что те письма, которые мы направляем, в своё время станут реальным подспорьем для справедливого суда над военными преступниками. На сегодняшний день количество таких писем уже превысило тысячу, и каждое содержит в себе десятки фактов преступлений против гражданского населения ДНР, невинных детей и женщин", - заявила омбудсмен.
Украинские пленные - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Военнопленные в ДНР содержатся по международным нормам, заявила омбудсмен
