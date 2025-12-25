Информация о зверствах ВСУ будет подспорьем для суда, заявила омбудсмен

ДОНЕЦК, 25 дек – РИА Новости. Письма с фактами о зверствах ВСУ в отношении мирных жителей Донецкой Народной Республики (ДНР), в том числе женщин и детей, направленные в международные правозащитные организации, в свое время станут реальным подспорьем для справедливого суда над военными преступниками, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в регионе Дарья Морозова.

"Я уверена, что те письма, которые мы направляем, в своё время станут реальным подспорьем для справедливого суда над военными преступниками. На сегодняшний день количество таких писем уже превысило тысячу, и каждое содержит в себе десятки фактов преступлений против гражданского населения ДНР, невинных детей и женщин", - заявила омбудсмен.