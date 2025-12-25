ВСУ атаковали дронами мирных жителей под Константиновкой, рассказал боец

ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. Боевики ВСУ нападали с помощью БПЛА, под Константиновкой атаковали дома, где люди прятались, российские военнослужащие помогали мирным жителям, оказавшимся под огнём украинских беспилотников, рассказал РИА Новости стрелок 10-го гвардейского полка группировки "Юг" с позывным "Волк".

Военнослужащий добавил, что они оперативно вызывают группу эвакуации для мирных жителей, также оказывают помощь.

"Бывало такое, что попадались мирные жители в домах. Мы сразу просили эвакуацию для них. Помогали, давали всё, что им было нужно", - рассказал боец.