Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали дронами мирных жителей под Константиновкой, рассказал боец - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:48 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/vsu-2064498418.html
ВСУ атаковали дронами мирных жителей под Константиновкой, рассказал боец
ВСУ атаковали дронами мирных жителей под Константиновкой, рассказал боец - РИА Новости, 25.12.2025
ВСУ атаковали дронами мирных жителей под Константиновкой, рассказал боец
Боевики ВСУ нападали с помощью БПЛА, под Константиновкой атаковали дома, где люди прятались, российские военнослужащие помогали мирным жителям, оказавшимся под... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T06:48:00+03:00
2025-12-25T06:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
константиновка
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007696284_0:0:6023:3388_1920x0_80_0_0_7e3a611437a925fcbc9ae9a4ef9dec97.jpg
https://ria.ru/20251225/vsu-2064495730.html
https://ria.ru/20251225/vsu-2064488595.html
константиновка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007695727_353:0:2739:1789_1920x0_80_0_0_910b58f884f813ebfae7e2033318f2fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
константиновка, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Константиновка, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВСУ атаковали дронами мирных жителей под Константиновкой, рассказал боец

РИА Новости: ВСУ атаковали дронами мирных жителей под Константиновкой

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба-яга"
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника Баба-яга - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба-яга". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. Боевики ВСУ нападали с помощью БПЛА, под Константиновкой атаковали дома, где люди прятались, российские военнослужащие помогали мирным жителям, оказавшимся под огнём украинских беспилотников, рассказал РИА Новости стрелок 10-го гвардейского полка группировки "Юг" с позывным "Волк".
По его словам, военнослужащие ВС РФ обеспечивали им безопасную эвакуацию из зоны боевых действий.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
ВСУ убили жителя Торского, развозившего продукты, рассказала беженка
Вчера, 05:40
"Боевики ВСУ нападали с помощью беспилотных аппаратов, атаковали дома, где люди прятались. Мы просили, чтобы эвакуировали, помогли вывести их. Всё, что могли, мы сделали для них", - сказал он.
Военнослужащий добавил, что они оперативно вызывают группу эвакуации для мирных жителей, также оказывают помощь.
"Бывало такое, что попадались мирные жители в домах. Мы сразу просили эвакуацию для них. Помогали, давали всё, что им было нужно", - рассказал боец.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
ВСУ угрожали "стереть" Красноармейск при отступлении, рассказала беженка
Вчера, 02:54
 
Специальная военная операция на УкраинеКонстантиновкаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала