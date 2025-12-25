https://ria.ru/20251225/vsu-2064498418.html
ВСУ атаковали дронами мирных жителей под Константиновкой, рассказал боец
ВСУ атаковали дронами мирных жителей под Константиновкой, рассказал боец - РИА Новости, 25.12.2025
ВСУ атаковали дронами мирных жителей под Константиновкой, рассказал боец
Боевики ВСУ нападали с помощью БПЛА, под Константиновкой атаковали дома, где люди прятались, российские военнослужащие помогали мирным жителям, оказавшимся под...
2025-12-25T06:48:00+03:00
2025-12-25T06:48:00+03:00
2025-12-25T06:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
константиновка
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007696284_0:0:6023:3388_1920x0_80_0_0_7e3a611437a925fcbc9ae9a4ef9dec97.jpg
константиновка
Новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007695727_353:0:2739:1789_1920x0_80_0_0_910b58f884f813ebfae7e2033318f2fb.jpg
ВСУ атаковали дронами мирных жителей под Константиновкой, рассказал боец
ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. Боевики ВСУ нападали с помощью БПЛА, под Константиновкой атаковали дома, где люди прятались, российские военнослужащие помогали мирным жителям, оказавшимся под огнём украинских беспилотников, рассказал РИА Новости стрелок 10-го гвардейского полка группировки "Юг" с позывным "Волк".
По его словам, военнослужащие ВС РФ
обеспечивали им безопасную эвакуацию из зоны боевых действий.
"Боевики ВСУ
нападали с помощью беспилотных аппаратов, атаковали дома, где люди прятались. Мы просили, чтобы эвакуировали, помогли вывести их. Всё, что могли, мы сделали для них", - сказал он.
Военнослужащий добавил, что они оперативно вызывают группу эвакуации для мирных жителей, также оказывают помощь.
"Бывало такое, что попадались мирные жители в домах. Мы сразу просили эвакуацию для них. Помогали, давали всё, что им было нужно", - рассказал боец.