ВСУ пытаются удержать Графское, перекинув дополнительные силы

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. ВСУ пытаются удержать село Графское в Харьковской области, перекинули туда дополнительные силы, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Противник сосредоточил усилия на удержании Графского, куда перебросил подразделения 225-го отдельного штурмового полка, а также остатки 57-й и 58-й отдельных мотопехотных бригад", - сказал собеседник агентства.