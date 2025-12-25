ВСУ с большими потерями отводят силы двух бригад в Сумской области

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Украинские боевики с большими потерями отводят силы двух бригад, а также спецназ погранслужбы вглубь Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"В Краснопольском районе ВСУ , понеся большие потери, вынужденно отводят подразделения 119-й отдельной бригады территориальной обороны, спецроты 58-й отдельной мотопехотной бригады и спецназ Государственной пограничной службы Украины на более выгодные позиции вглубь Сумской области", — сказал собеседник агентства.

Во вторник российские силовики заявили, что украинские военные безуспешно пытались контратаковать на этом участке фронта, но в итоге отошли на исходные позиции.

В середине декабря начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что бойцы группировки войск "Север" продолжают работу над увеличением глубины зоны безопасности приграничных районов Сумской и Харьковской областей