ВСУ с большими потерями отводят силы двух бригад в Сумской области

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Украинские боевики с большими потерями отводят силы двух бригад, а также спецназ погранслужбы вглубь Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В Краснопольском районе ВСУ, понеся большие потери, вынужденно отводят подразделения 119-й отдельной бригады территориальной обороны, спецроты 58-й отдельной мотопехотной бригады и спецназ Государственной пограничной службы Украины на более выгодные позиции вглубь Сумской области", — сказал собеседник агентства.
Во вторник российские силовики заявили, что украинские военные безуспешно пытались контратаковать на этом участке фронта, но в итоге отошли на исходные позиции.
В середине декабря начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что бойцы группировки войск "Север" продолжают работу над увеличением глубины зоны безопасности приграничных районов Сумской и Харьковской областей.
По последним данным Минобороны, за минувшие сутки противник потерял на этом направлении до 175 военных, три боевые бронированные машины и девять автомобилей.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18