Рейтинг@Mail.ru
ВСУ с большими потерями отводят силы двух бригад в Сумской области - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:31 25.12.2025 (обновлено: 18:58 25.12.2025)
https://ria.ru/20251225/vsu-2064497725.html
ВСУ с большими потерями отводят силы двух бригад в Сумской области
ВСУ с большими потерями отводят силы двух бригад в Сумской области - РИА Новости, 25.12.2025
ВСУ с большими потерями отводят силы двух бригад в Сумской области
Украинские боевики с большими потерями отводят силы двух бригад, а также спецназ погранслужбы вглубь Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T06:31:00+03:00
2025-12-25T18:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
украина
вооруженные силы украины
валерий герасимов
владимир путин
харьковская область
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923678865_634:227:3071:1598_1920x0_80_0_0_772ef6454ee7040daee6ea3b5b5f8f8c.jpg
https://ria.ru/20251225/marochko-2064496371.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сумская область
украина
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923678865_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_17869ae566080a775d2b1afad34a995a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сумская область, украина, вооруженные силы украины, валерий герасимов, владимир путин, харьковская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Харьковская область, Безопасность
ВСУ с большими потерями отводят силы двух бригад в Сумской области

РИА Новости: ВСУ отводят в Сумской области 119-ю и 58-ю бригады из-за потерь

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие переносят носилки
Украинские военнослужащие переносят носилки - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие переносят носилки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Украинские боевики с большими потерями отводят силы двух бригад, а также спецназ погранслужбы вглубь Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В Краснопольском районе ВСУ, понеся большие потери, вынужденно отводят подразделения 119-й отдельной бригады территориальной обороны, спецроты 58-й отдельной мотопехотной бригады и спецназ Государственной пограничной службы Украины на более выгодные позиции вглубь Сумской области", — сказал собеседник агентства.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Марочко рассказал, как боевики ВСУ саботируют выполнение боевых задач
Вчера, 06:03
Во вторник российские силовики заявили, что украинские военные безуспешно пытались контратаковать на этом участке фронта, но в итоге отошли на исходные позиции.
В середине декабря начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что бойцы группировки войск "Север" продолжают работу над увеличением глубины зоны безопасности приграничных районов Сумской и Харьковской областей.
По последним данным Минобороны, за минувшие сутки противник потерял на этом направлении до 175 военных, три боевые бронированные машины и девять автомобилей.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныВалерий ГерасимовВладимир ПутинХарьковская областьБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала