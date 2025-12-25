Рейтинг@Mail.ru
ВСУ убили жителя Торского, развозившего продукты, рассказала беженка
05:40 25.12.2025
ВСУ убили жителя Торского, развозившего продукты, рассказала беженка
ВСУ убили жителя Торского, развозившего продукты, рассказала беженка
Боевики ВСУ убили мужчину, который развозил продукты односельчанам в селе Торское в ДНР, рассказала РИА Новости супруга погибшего, беженка Вера Тимофеева. РИА Новости, 25.12.2025
ВСУ убили жителя Торского, развозившего продукты, рассказала беженка

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. Боевики ВСУ убили мужчину, который развозил продукты односельчанам в селе Торское в ДНР, рассказала РИА Новости супруга погибшего, беженка Вера Тимофеева.
"Муж на машине ездил, продукты брал и развозил людям, тем, что остались живы. А потом его убили украинские солдаты возле нашего дома. Похоронен он за двором, возле груши закопали", - сказала Тимофеева.
Министерство обороны России заявило об освобождении Торского подразделениями группировки войск "Запад" 15 мая.
Освобожденный российскими военными Красноармейск в ДНР
ВСУ не пускали в магазин жителей Красноармейска, рассказал беженец
19 декабря, 05:21
 
