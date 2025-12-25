https://ria.ru/20251225/vsu-2064495730.html
ВСУ убили жителя Торского, развозившего продукты, рассказала беженка
Боевики ВСУ убили мужчину, который развозил продукты односельчанам в селе Торское в ДНР, рассказала РИА Новости супруга погибшего, беженка Вера Тимофеева. РИА Новости, 25.12.2025
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
