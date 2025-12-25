https://ria.ru/20251225/vsu-2064488595.html
ВСУ угрожали "стереть" Красноармейск при отступлении, рассказала беженка
ВСУ угрожали "стереть" Красноармейск при отступлении, рассказала беженка
Беженка из Красноармейска в ДНР Галина Кулик рассказала РИА Новости, как украинский солдат угрожал уничтожить город при отступлении из него. РИА Новости, 25.12.2025
