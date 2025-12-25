Рейтинг@Mail.ru
ВСУ угрожали "стереть" Красноармейск при отступлении, рассказала беженка - РИА Новости, 25.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
02:54 25.12.2025
ВСУ угрожали "стереть" Красноармейск при отступлении, рассказала беженка
ВСУ угрожали "стереть" Красноармейск при отступлении, рассказала беженка - РИА Новости, 25.12.2025
ВСУ угрожали "стереть" Красноармейск при отступлении, рассказала беженка
Беженка из Красноармейска в ДНР Галина Кулик рассказала РИА Новости, как украинский солдат угрожал уничтожить город при отступлении из него. РИА Новости, 25.12.2025
красноармейск, донецкая народная республика, россия, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
ВСУ угрожали "стереть" Красноармейск при отступлении, рассказала беженка

РИА Новости: ВСУ угрожали стереть Красноармейск при отступлении

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 дек – РИА Новости. Беженка из Красноармейска в ДНР Галина Кулик рассказала РИА Новости, как украинский солдат угрожал уничтожить город при отступлении из него.
ВСУ такая ситуация – не так поздоровались, не ответили так, как он хотел. Он говорит: "Будем уходить, мы вас сотрем". Мы на лавочке сидели с женщинами, шел военный и говорит: "Слава Украине". А женщины уже в таком возрасте, пока повернулись, а потом говорит: "Здравствуйте". И он ответил, так и сказал", – сказала Кулик.
Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин поблагодарил группировку войск "Центр" за освобождение Красноармейска.
