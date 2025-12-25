Рейтинг@Mail.ru
ВС признал законным приговор "поволжскому маньяку" - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:47 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/vs-2064565359.html
ВС признал законным приговор "поволжскому маньяку"
ВС признал законным приговор "поволжскому маньяку" - РИА Новости, 25.12.2025
ВС признал законным приговор "поволжскому маньяку"
Верховный суд РФ признал законным приговор "поволжскому маньяку" Радику Тагирову, убившему более 30 пожилых женщин, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T12:47:00+03:00
2025-12-25T12:47:00+03:00
происшествия
россия
казань
нижнекамск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587391415_0:287:2762:1841_1920x0_80_0_0_1f3286f216452fba07ec993a7d2037ed.jpg
https://ria.ru/20250926/manjak-2044467832.html
https://ria.ru/20250623/manyak-2024840434.html
россия
казань
нижнекамск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587391415_307:0:2762:1841_1920x0_80_0_0_b1f90755cf87a21a638473386667df00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, казань, нижнекамск
Происшествия, Россия, Казань, Нижнекамск
ВС признал законным приговор "поволжскому маньяку"

Верховный суд признал законным приговор поволжскому маньяку Тагирову

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗадержанный в Татарстане по подозрению в убийствах 26 пожилых женщин Радик Тагиров во время избрания меры пресечения в Советском районном суде в Казани
Задержанный в Татарстане по подозрению в убийствах 26 пожилых женщин Радик Тагиров во время избрания меры пресечения в Советском районном суде в Казани - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Задержанный в Татарстане по подозрению в убийствах 26 пожилых женщин Радик Тагиров во время избрания меры пресечения в Советском районном суде в Казани. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Верховный суд РФ признал законным приговор "поволжскому маньяку" Радику Тагирову, убившему более 30 пожилых женщин, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Коллегия по уголовным делам, рассмотрев кассационную жалобу осужденного, не нашла оснований для смягчения наказания, приговор оставлен в силе", - рассказали в пресс-службе.
Александр Пичушкин, так называемый битцевский маньяк - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
"Битцевский маньяк" попросил смягчить ему наказание
26 сентября, 03:28
В ранее оставленной без удовлетворения апелляционной жалобе Тагиров указывал, что считает приговор "незаконным, необоснованным и несправедливым, подлежащим отмене с возвращением уголовного дела прокурору в связи с непричастностью к совершению инкриминируемых преступлений".
Верховный суд Татарстана 21 марта 2024 года признал Тагирова виновным в совершении 31 убийства, трех покушений на убийство, 34 разбойных нападений на пожилых женщин и назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, оставшегося срока - в исправительной колонии особого режима. В середине декабря 2024 года Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции признал приговор законным.
По данным следствия, Тагиров совершал преступления с марта 2011 по октябрь 2012 года в Казани, Нижнекамске, Волжске, Ижевске, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Уфе, Перми, Екатеринбурге, Саратове, Иванове, Кирове, Самаре, Челябинске и Москве. Тагиров находил одиноких пожилых женщин и, притворяясь работником коммунальной службы, попадал к ним в квартиры. Затем он нападал на потерпевших, избивал и душил, после чего обыскивал квартиры и похищал деньги. Его задержали в декабре 2020 года.
Тагиров, которого в прессе прозвали "поволжским маньяком", дважды судим - в 2005 и 2009 годах - за хранение оружия и кражу. Ранее работал слесарем.
Михаил Попков - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
СМИ: "ангарскому маньяку", убивавшему женщин, назначили адвоката-девушку
23 июня, 14:16
 
ПроисшествияРоссияКазаньНижнекамск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала