ВС признал законным приговор "поволжскому маньяку"

Задержанный в Татарстане по подозрению в убийствах 26 пожилых женщин Радик Тагиров во время избрания меры пресечения в Советском районном суде в Казани. Архивное фото

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Верховный суд РФ признал законным приговор "поволжскому маньяку" Радику Тагирову, убившему более 30 пожилых женщин, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Коллегия по уголовным делам, рассмотрев кассационную жалобу осужденного, не нашла оснований для смягчения наказания, приговор оставлен в силе", - рассказали в пресс-службе.

В ранее оставленной без удовлетворения апелляционной жалобе Тагиров указывал, что считает приговор "незаконным, необоснованным и несправедливым, подлежащим отмене с возвращением уголовного дела прокурору в связи с непричастностью к совершению инкриминируемых преступлений".

Верховный суд Татарстана 21 марта 2024 года признал Тагирова виновным в совершении 31 убийства, трех покушений на убийство, 34 разбойных нападений на пожилых женщин и назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, оставшегося срока - в исправительной колонии особого режима. В середине декабря 2024 года Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции признал приговор законным.

Нижнекамске, Волжске, Ижевске, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Уфе, Перми, Екатеринбурге, Самаре, Челябинске и По данным следствия, Тагиров совершал преступления с марта 2011 по октябрь 2012 года в Казани Саратове , Иванове, Кирове Москве . Тагиров находил одиноких пожилых женщин и, притворяясь работником коммунальной службы, попадал к ним в квартиры. Затем он нападал на потерпевших, избивал и душил, после чего обыскивал квартиры и похищал деньги. Его задержали в декабре 2020 года.