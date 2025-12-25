Рейтинг@Mail.ru
Врачи рассказали о необычных предметах, которые они извлекли из пациентов - РИА Новости, 25.12.2025
10:48 25.12.2025 (обновлено: 19:31 25.12.2025)
Врачи рассказали о необычных предметах, которые они извлекли из пациентов
Врачи рассказали о необычных предметах, которые они извлекли из пациентов - РИА Новости, 25.12.2025
Врачи рассказали о необычных предметах, которые они извлекли из пациентов
В этом году московские медики извлекли из пациентов десятки необычных предметов, в том числе батарейку, гелевый шар и магниты, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 25.12.2025
общество, здоровье - общество, москва
Общество, Здоровье - Общество, Москва
Врачи рассказали о необычных предметах, которые они извлекли из пациентов

В Москве врачи нашли в пациентах гелевый шар, монету, иголку и 38 магнитов

Врачи во время операции
Врачи во время операции - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© Pixabay / marionbrun
Врачи во время операции. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В этом году московские медики извлекли из пациентов десятки необычных предметов, в том числе батарейку, гелевый шар и магниты, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.
"Топ-10 предметов, которые московские врачи нашли в пациентах в этом году: сосиска, семечка, рыбная кость, нож, батарейка, гелевый шар, монета, арахис, иголка и 38 магнитов единоразово", — рассказали в ведомстве.
В середине декабря новосибирские хирурги извлекли из кишечника мальчика 25 магнитов, а в июле в Воронеже спасли двухлетнего ребенка, который проглотил 48 магнитов.
У врачей такие случаи вызывают особую тревогу: магниты могут притягиваться друг к другу через стенки кишечника, что приводит к кишечной непроходимости, некрозу, перфорации и формированию свищей.
Врачи перед началом операции - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
В Москве врачи спасли мужчину с гигантской гематомой мозга
20 августа, 11:45
 
