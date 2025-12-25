Врачи рассказали о необычных предметах, которые они извлекли из пациентов

"Топ-10 предметов, которые московские врачи нашли в пациентах в этом году: сосиска, семечка, рыбная кость, нож, батарейка, гелевый шар, монета, арахис, иголка и 38 магнитов единоразово", — рассказали в ведомстве.

У врачей такие случаи вызывают особую тревогу: магниты могут притягиваться друг к другу через стенки кишечника, что приводит к кишечной непроходимости, некрозу, перфорации и формированию свищей.