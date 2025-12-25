Врач рассказал, кому запрещено пить "детское шампанское"

Рейтинг@Mail.ru
04:26 25.12.2025 (обновлено: 11:23 25.12.2025)
общество, москва, исмаил османов
Общество, Москва, Исмаил Османов
Детское шампанское на полке в магазине. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. "Детское шампанское" строго противопоказано детям до трех лет из-за незрелости ферментативной системы и высокого риска аллергии, сообщил РИА Новости главный врач ДГКБ имени Башляевой, главный педиатр Москвы Исмаил Османов.
"В состав "Детского шампанского" входят вода или сок, избыточное количество сахара, ароматизаторы, красители, регуляторы кислотности, консерванты и углекислый газ. "Детское шампанское" строго противопоказано и запрещено детям до трех лет. В силу незрелости ферментативной системы у детей и высокого риска аллергии рекомендуется отодвигать знакомство с таким продуктом до младшего школьного возраста", — рассказал Османов.
По его словам, высокая концентрация сахара нарушает углеводный обмен, способствуя повышению уровня глюкозы и нагрузке на поджелудочную железу, что является фактором формирования избыточного веса и риска развития кариеса.
"Углекислый газ раздражает слизистую желудочно-кишечного тракта, вызывая дискомфорт, и провоцирует вздутие живота. Регулятор кислотности в виде лимонной кислоты повышает кислотность желудка и совместно с высоким содержанием сахара способствуют разрушению зубной эмали. Консерванты: бензоат натрия или сорбат калия, придающие "шипучесть" и образование пышной пены, создают дополнительную нагрузку на печень и почки ребенка. Также искусственные добавки могут провоцировать аллергические реакции", — рассказал педиатр.
Врач отметил, что вред заключается в регулярности употребления и количестве такого напитка.
"Отдельного внимания заслуживает психологический аспект. Напиток сознательно копирует атрибуты взрослого алкогольного продукта, формируя у ребенка раннюю и нездоровую ассоциацию: праздник равен распитию шампанского", — добавил Османов.
Собеседник агентства рассказал, что идеальной альтернативой этого напитка станут домашние компоты и морсы из свежих или замороженных ягод, натуральные соки, разбавленные водой, смузи.
