В Воронеже проводят проверку после избиения подростка в автобусе
В Воронеже проводят проверку после избиения подростка в автобусе
Полиция проводит проверку после того, как в Воронеже водитель автобуса избил подростка и выбросил его на улицу из-за неоплаты проезда, сообщило РИА Новости УМВД РИА Новости, 25.12.2025
