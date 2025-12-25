Рейтинг@Mail.ru
В Воронеже проводят проверку после избиения подростка в автобусе
18:48 25.12.2025
В Воронеже проводят проверку после избиения подростка в автобусе
Полиция проводит проверку после того, как в Воронеже водитель автобуса избил подростка и выбросил его на улицу из-за неоплаты проезда, сообщило РИА Новости УМВД РИА Новости, 25.12.2025
В Воронеже проводят проверку после избиения подростка в автобусе

В Воронеже проводят проверку после избиения подростка водителем автобуса

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПолицейский на улице
Полицейский на улице - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Полицейский на улице. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 25 дек - РИА Новости. Полиция проводит проверку после того, как в Воронеже водитель автобуса избил подростка и выбросил его на улицу из-за неоплаты проезда, сообщило РИА Новости УМВД России по региону.
В местных СМИ и Telegram-каналах распространилась информация об инциденте в автобусе №23 в Воронеже: мальчик, которому на вид - 13 лет, не смог оплатить проезд, из-за чего водитель его избил и выбросил из автобуса, при этом другие пассажиры пытались оплатить проезд за ребенка, но водитель на это не согласился. Также распространяется видеозапись из этого автобуса, на которой слышно, как женщина говорит, что водителя надо посадить за избиение.
"Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего", - рассказало УМВД РФ, комментируя инцидент в автобусе №23.
Прокуратура Воронежской области отметила агентству, что надзорный орган организовал проверку по факту избиения подростка водителем.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
