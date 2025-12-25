Рейтинг@Mail.ru
Общественник обвинил молдавские власти в попытке стереть память о ВОВ
25.12.2025
12:48 25.12.2025
Общественник обвинил молдавские власти в попытке стереть память о ВОВ
в мире
молдавия
сша
прибалтика
майя санду
дональд трамп
молдавия
сша
прибалтика
Общественник обвинил молдавские власти в попытке стереть память о ВОВ

Активист Петрович: молдавские власти пытаются стереть память о победителях в ВОВ

Флаги Молдавии
Флаги Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 25 дек - РИА Новости. Власти Молдавии пытаются стереть память о победителях в Великой Отечественной войне, заявил глава молдавского координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.
"Молдавским гражданам прививают виктимное мировоззрение по отношению к событиям Великой Отечественной войны. Вместо того, чтобы, опираясь на победы и достижения предыдущих поколений, строить достойное будущее для своего народа, нам упорно и настойчиво от этих побед предлагают отказаться. А конкретно в случае с памятью о победе над нацизмом предлагают это сделать посредством предательства", - написал Петрович в своем Telegram-канале.
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Додон призвал молдавскую оппозицию объединиться для смены власти
19 декабря, 10:56
Он напомнил, что добровольно из числа победителей во Второй мировой войне вышли страны Прибалтики и Украина, где теперь в чести коллаборационисты и эсэсовцы.
Петрович подчеркнул, что потери Молдавии в той войне сопоставимы с потерями США. Он сравнил также действия президента Молдавии Майи Санду, которая пытается стереть память о победе в ВОВ, и действия президента США Дональда Трампа, старающегося попрочнее обосновать свою страну в числе победителей нацизма.
"Отношение к собственной истории определяет зрелость народа. И если народ позволяет своим правителям уничтожать собственную историю, то у государства не останется шансов на выживание в мире тех, кто свою историю ставит в качестве краеугольного камня для укрепления государственности", - добавил Петрович.
Ранее молдавская общественность выразила возмущение тем, что в молдавских учебниках "История румын" присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Министр образования республики Дан Перчун утверждал, что новые учебники якобы отражают объективный подход к историческим событиям. Как выяснило РИА Новости, в новом молдавском учебнике по истории для старших классов утверждается, что оккупация Молдавии румынскими войсками, которые воевали на стороне Гитлера, якобы пошла на пользу стране с экономической точки зрения. Еврейская община Молдавии потребовала от властей страны изъять из образовательного процесса учебник истории, искажающий факты о нацистской политике геноцида народов, до пересмотра издания.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Молдавия использует русофобию для оправдания неофашизма, заявил активист
22 декабря, 17:28
 
В мире, Молдавия, США, Прибалтика, Майя Санду, Дональд Трамп
 
 
