КИШИНЕВ, 25 дек - РИА Новости. Власти Молдавии пытаются стереть память о победителях в Великой Отечественной войне, Власти Молдавии пытаются стереть память о победителях в Великой Отечественной войне, заявил глава молдавского координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.

"Молдавским гражданам прививают виктимное мировоззрение по отношению к событиям Великой Отечественной войны. Вместо того, чтобы, опираясь на победы и достижения предыдущих поколений, строить достойное будущее для своего народа, нам упорно и настойчиво от этих побед предлагают отказаться. А конкретно в случае с памятью о победе над нацизмом предлагают это сделать посредством предательства", - написал Петрович в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что добровольно из числа победителей во Второй мировой войне вышли страны Прибалтики Украина , где теперь в чести коллаборационисты и эсэсовцы.

Петрович подчеркнул, что потери Молдавии в той войне сопоставимы с потерями США . Он сравнил также действия президента Молдавии Майи Санду , которая пытается стереть память о победе в ВОВ, и действия президента США Дональда Трампа , старающегося попрочнее обосновать свою страну в числе победителей нацизма.

"Отношение к собственной истории определяет зрелость народа. И если народ позволяет своим правителям уничтожать собственную историю, то у государства не останется шансов на выживание в мире тех, кто свою историю ставит в качестве краеугольного камня для укрепления государственности", - добавил Петрович.

Ранее молдавская общественность выразила возмущение тем, что в молдавских учебниках "История румын" присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Министр образования республики Дан Перчун утверждал, что новые учебники якобы отражают объективный подход к историческим событиям. Как выяснило РИА Новости, в новом молдавском учебнике по истории для старших классов утверждается, что оккупация Молдавии румынскими войсками, которые воевали на стороне Гитлера, якобы пошла на пользу стране с экономической точки зрения. Еврейская община Молдавии потребовала от властей страны изъять из образовательного процесса учебник истории, искажающий факты о нацистской политике геноцида народов, до пересмотра издания.