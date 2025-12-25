Популярные артисты выступили в шоу VK ПОД ШУБОЙ 4

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Популярные артисты объединились в дуэты и представили музыкальные номера на новогоднем шоу VK. Звёзды переосмыслили культовые хиты, среди которых "Привет с большого бодуна", "Как упоительны в России вечера" и "Гудбай, мой мальчик", и исполнили их в новом звучании. Ёлка и "тима ищет свет" специально для VK ПОД ШУБОЙ 4 записали совместный авторский трек. Трансляция шоу начнётся 26 декабря в 20:26 на платформе VK Видео.
Концепция VK ПОД ШУБОЙ 4 строится вокруг технологий искусственного интеллекта с добавлением метаиронии. Музыкальные номера дополняются яркими визуальными эффектами, арт-объектами и представлениями воздушных гимнастов. Зрители увидят новогодние выступления Антохи МС и группы "Дюна" с песней "Привет с большого бодуна", Алёны Апиной и Baby Cute с треком "Гудбай, мой мальчик". Образы для выступления Татьяны Куртуковой и Славы создал стилист Гоша Карцев. Певицы споют хит "Как упоительны в России вечера" группы "Белый орёл".
"Создать новое из привычного не так просто, как кажется. В переосмыслении уже состоявшихся песен от артиста одновременно требуются как свежий взгляд, так и чуткость к оригиналу. В нашем же со Славой случае сыграло объединение двух разных характеров и темпераментов. Мне кажется, у нас получился многогранный и наполненный эмоциями дуэт. Я очень рада, что мы записали такую песню", — поделилась Татьяна Куртукова.
"Я безумно рада, что оказалась в тандеме именно с Танюшей. Песня действительно такая объединяющая, сильная. Она нам очень подходит, и мы прожили её каждой клеточкой своей души!", — отметила Слава.
В шоу приняли участие Бьянка и Минаева с кавером на песню "Ой, мороз, мороз", MAYOT и Любовь Успенская, исполнившие дуэтом "Пропадаю я", — их номер срежиссировал Прохор Шаляпин. BLIZKEY и "Динамит" представят композицию "Моя Ми" — записать его артисты решили, услышав диджейский мэшап со своими треками. Ёлка и "тима ищет свет" выступили на VK ПОД ШУБОЙ 4 с новым авторским треком "В темноте". Его они записали специально для новогоднего выпуска.
"Мы с Тимой очень давно хотели сделать что-то вместе — и мы это сделали. Спасибо, VK ПОД ШУБОЙ! Сегодня мы показали наше творение. Это невероятно красивая песня, я ей очень горжусь", — сказала Ёлка.
"У меня было и есть много разных планов. Один из них реализовался в проекте VK ПОД ШУБОЙ. Я давно хотел поработать с Ёлкой. Мы тщательно писали и придумывали новый трек. Я счастлив, что у нас всё получилось, и надеюсь, песня найдёт своего слушателя!" — поделился Тима.
К шоу присоединились Стас Михайлов, Ксения Собчак, Дмитрий Журавлёв, Милана Хаметова, Джиган, Оксана Самойлова, Гоша Карцев, Прохор Шаляпин, Дмитрий Масленников, Денис Дорохов, Аня Pokrov и Алеко. Они участвовали в стендапах и мини-этюдах между музыкальными номерами.
Зрители VK ПОД ШУБОЙ 4 первыми узнают, кто скрывался под маской Селёдки под шубой — почётной гостьи светских вечеринок.
Трансляция шоу состоится 26 декабря в 20:26 на VK Видео. Уже сейчас фиты можно послушать: новогодняя подборка доступна в VK Музыке и на других стриминговых платформах. Релиз спродюсировала и записала команда музыкального лейбла VK Records.