Популярные артисты выступили в шоу VK ПОД ШУБОЙ 4

«

"Создать новое из привычного не так просто, как кажется. В переосмыслении уже состоявшихся песен от артиста одновременно требуются как свежий взгляд, так и чуткость к оригиналу. В нашем же со Славой случае сыграло объединение двух разных характеров и темпераментов. Мне кажется, у нас получился многогранный и наполненный эмоциями дуэт. Я очень рада, что мы записали такую песню", — поделилась Татьяна Куртукова.