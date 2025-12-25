Рейтинг@Mail.ru
Названы идеальные вина для просмотра новогодних фильмов - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:33 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/vino-2064495206.html
Названы идеальные вина для просмотра новогодних фильмов
Названы идеальные вина для просмотра новогодних фильмов - РИА Новости, 25.12.2025
Названы идеальные вина для просмотра новогодних фильмов
Для просмотра фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" лучше всего подходит игристое с легкой сладостью, которое создаст ностальгическую атмосферу советского РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T05:33:00+03:00
2025-12-25T05:33:00+03:00
общество
сша
великобритания
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991839121_0:193:3072:1921_1920x0_80_0_0_081cc09a2f2f1dcdbca3b0a2173915db.jpg
https://ria.ru/20251224/vino-2064427155.html
https://ria.ru/20251221/vino-2063597742.html
https://ria.ru/20251220/vino-2063487121.html
сша
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991839121_46:0:2778:2048_1920x0_80_0_0_064ee0b91126709e5f16ec1eb96177e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, сша, великобритания, новый год
Общество, США, Великобритания, Новый год
Названы идеальные вина для просмотра новогодних фильмов

РИА Новости: для просмотра новогодних фильмов лучше всего подходит игристое вино

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБокалы с шампанским на новогоднем столе
Бокалы с шампанским на новогоднем столе - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Бокалы с шампанским на новогоднем столе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Для просмотра фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" лучше всего подходит игристое с легкой сладостью, которое создаст ностальгическую атмосферу советского Нового года, а вот для американской кинокартины "Отпуск по обмену" можно выбрать риоху, поделился советами с РИА Новости сомелье виноторговой компании Fort Денис Юрченко.
"Ирония судьбы, или С легким паром!" (1975). Если хотите попасть точно в настроение фильма, выберите игристое с легкой сладостью. Дозаж (содержание сахара) производители указывают на этикетке или контрэтикетке - ориентируйтесь на диапазон 8-10 грамм на литр. Такое вино создаст ностальгический флер советского Нового года, когда именно полусухие игристые были праздничным символом. Оно намного мягче классического брюта и звучит по-домашнему - подходящий фон для главной новогодней истории", - рассказал Юрченко.
Дегустация - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Эксперт призвала продвигать российское вино через небольшие винодельни
24 декабря, 17:50
Эксперт поделился, что для просмотра фильмов из серии "Елки" лучше всего выбирать отечественные игристые или белые, так как картины ассоциируются с современной российской новогодней культурой. "Я бы посоветовал игристые demi-sec (полусладкие - ред.) или брют со слегка повышенным дозажем. Они мягче, теплее и отзываются во вкусе теми самыми "полусухими" советских застолий, но при этом остаются актуальными и свежими", - отметил он.
По словам Юрченко, для другого фильма, "Чародеи" (1982), лучше всего подходит "Блан-де-нуар" из винограда сорта пино нуар. Такое вино тонкое и чуть искристое в аромате, оно отражает настроение фильма, где волшебство живет рядом с бытовой суетой. Оно лучше раскрывается свежим, поэтому стоит искать молодое вино. Оптимальная температура подачи составляет около 10 °C, если напиток слишком холодный - аромат потеряется.
В то же время для кинокартины "Плохой Санта" (2003, США) лучшим выбором станет классическое бордо, указывает сомелье. Так как такое вино выдержанное, с выраженными танинами (природные вещества, добавляющие глубину во вкусе напитка), его стоит пить неспешно. Подавать лучше слегка охлажденным, чтобы танины становились мягче, а аромат ягод и древесные ноты раскрывались полностью.
Белое вино - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
В Роскачестве назвали оптимальное количество вина для новогоднего застолья
21 декабря, 06:48
"Отпуск по обмену" (2006, США). Один из ярких моментов фильма - кадр, где главная героиня пьет риоху прямо из бутылки. В этом случае можно не спорить с персонажем - такое вино отлично подойдет и для новогоднего застолья. Риоха - это испанское красное вино из северного региона Ла-Риоха, чаще всего из сорта темпранильо. Оно бывает разных стилей - молодую риоху можно сочетать с легкими закусками или фруктами, а более выдержанную - с мясными блюдами и сырами", - объясняет Юрченко.
Вместе с тем, фильм "Четыре Рождества" (2008, США) хорошо сочетается с красным бургундским вином четырехлетней выдержки, оно идеально повторяет атмосферу фильма, рассказывает эксперт. Причем танины и кислотность, которые могли бы быть резкими в молодом вине, становятся после выдержки мягче, а вкус приятнее. Вину нужно дать "подышать" пару минут после наливания, так раскроются ароматы и появится глубина.
А вот кинокартину "Реальная любовь" (2003, Великобритания) можно смотреть с шампанским. По словам сомелье, вариант с яркой фруктовой ноткой, хорошей кислотностью и легкой текстурой создаст ту же атмосферу праздника, что и в фильме. При этом не стоит бояться пробовать вина от небольших производителей: их продукция часто не уступает по качеству известным маркам, а цена намного ниже.
Дегустация вина - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
В АКРА рассказали о росте доли российских вин в продажах
20 декабря, 11:17
 
ОбществоСШАВеликобританияНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала