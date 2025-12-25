Песков сообщил о российско-французских контактах по делу Винатье*

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о контактах России и Франции в связи с делом француза Лорана Винатье*, который признан в РФ иноагентом и в отношении которого возбуждено дело о шпионаже.