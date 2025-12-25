Рейтинг@Mail.ru
13:37 25.12.2025 (обновлено: 13:48 25.12.2025)
Песков сообщил о российско-французских контактах по делу Винатье*
Песков сообщил о российско-французских контактах по делу Винатье*
Песков сообщил о российско-французских контактах по делу Винатье*

Гражданин Франции Лоран Винатье в суде
Гражданин Франции Лоран Винатье в суде. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о контактах России и Франции в связи с делом француза Лорана Винатье*, который признан в РФ иноагентом и в отношении которого возбуждено дело о шпионаже.
Во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, журналист французского телеканала TF1 Жером Гарро задал президенту России Владимиру Путину вопрос, может ли семья Винатье* надеяться на обмен или помилование президента. В свою очередь Путин сказал, что впервые слышит об этом случае, но если есть хоть какой-то шанс решить этот вопрос положительно, если закон позволяет это сделать, то будут приняты "все необходимые усилия".
"Это весьма чувствительная сфера. Но я могу подтвердить, что да, действительно было такое поручение президента. Действительно были соответствующие контакты между нашими и французами", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о подробностях предложений по делу Винатье*.
* признан иноагентом в РФ.
Французу Винатье* грозит до 20 лет колонии по делу о шпионаже
20 августа, 23:40
 
