Песков сообщил о российско-французских контактах по делу Винатье*

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о контактах России и Франции в связи с делом француза Лорана Винатье*, который признан в РФ иноагентом и в отношении которого возбуждено дело о шпионаже.
Во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, журналист французского телеканала TF1 Жером Гарро задал президенту России Владимиру Путину вопрос, может ли семья Винатье* надеяться на обмен или помилование президента. В свою очередь Путин сказал, что впервые слышит об этом случае, но если есть хоть какой-то шанс решить этот вопрос положительно, если закон позволяет это сделать, то будут приняты "все необходимые усилия".
"Это весьма чувствительная сфера. Но я могу подтвердить, что да, действительно было такое поручение президента. Действительно были соответствующие контакты между нашими и французами", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о подробностях предложений по делу Винатье*.
* признан иноагентом в РФ.
