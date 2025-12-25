https://ria.ru/20251225/vilfand-2064492792.html
Оттепель в Москве не принесет ледяных дождей, заявил Вильфанд
Резкое потепление в Москве в конце рабочей недели не принесёт ледяных дождей, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. РИА Новости, 25.12.2025
