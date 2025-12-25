Рейтинг@Mail.ru
04:22 25.12.2025
Оттепель в Москве не принесет ледяных дождей, заявил Вильфанд
Резкое потепление в Москве в конце рабочей недели не принесёт ледяных дождей, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T04:22:00+03:00
2025-12-25T04:22:00+03:00
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Резкое потепление в Москве в конце рабочей недели не принесёт ледяных дождей, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Ранее синоптик рассказал РИА Новости, что Москву ожидает потепление до +1 градуса к концу рабочей недели.
"Нет, ледяных дождей не будет. Будет такое равномерное понижение и повышение температуры. Ледяные дожди бывают тогда, когда слоистость в атмосфере, здесь её нет", - сказал Вильфанд.
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Вильфанд назвал причины резкого похолодания в Москве
