Названы самые востребованные вакансии в России
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Каждый третий соискатель в России в 2025 году рассматривал вакансии в сфере офисных служб и бизнес-услуг (34,2%), на втором месте по востребованности оказалась отрасль транспорта и логистики (22,1%), сфера торговли расположилась на третьей позиции (17,3%), следует из данных с января по сентябрь сервиса "Работа.ру", подготовленных для РИА Новости.
"В январе — сентябре 2025 года сотрудники чаще всего искали работу в сфере офисных служб и бизнес-услуг (34,2%)", — говорится в сообщении.
Уточняется, что на втором месте по востребованности среди соискателей оказалась отрасль транспорта и логистики (22,1%), на третьем – торговля (17,3%).
Кроме того, россияне активно искали работу в строительстве и недвижимости (15,8%), сфере услуг (15,7%) и производстве (14,9%). Активнее всего новые резюме публиковали в сфере торговли, прирост составил 5,8%. Одновременно было увеличение спроса на вакансии для кандидатов без опыта – их стало на 5,2% больше.