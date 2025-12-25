Рейтинг@Mail.ru
Названы самые востребованные вакансии в России - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:00 25.12.2025 (обновлено: 06:06 25.12.2025)
https://ria.ru/20251225/vakansii-2064486495.html
Названы самые востребованные вакансии в России
Названы самые востребованные вакансии в России - РИА Новости, 25.12.2025
Названы самые востребованные вакансии в России
Каждый третий соискатель в России в 2025 году рассматривал вакансии в сфере офисных служб и бизнес-услуг (34,2%), на втором месте по востребованности оказалась... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T02:00:00+03:00
2025-12-25T06:06:00+03:00
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599982532_291:0:3071:1564_1920x0_80_0_0_d2dcf0c07c9c1e6c866970d9d2daf02c.jpg
https://ria.ru/20251223/energetika-2063993039.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599982532_63:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_034266f7ab8d2eba3b31c9c8ff3caf74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия
Россия
Названы самые востребованные вакансии в России

РИА Новости: сфера бизнес-услуг наиболее востребована среди вакансий

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник Центра занятости населения держит в руках трудовую книжку посетителя
Сотрудник Центра занятости населения держит в руках трудовую книжку посетителя - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудник Центра занятости населения держит в руках трудовую книжку посетителя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Каждый третий соискатель в России в 2025 году рассматривал вакансии в сфере офисных служб и бизнес-услуг (34,2%), на втором месте по востребованности оказалась отрасль транспорта и логистики (22,1%), сфера торговли расположилась на третьей позиции (17,3%), следует из данных с января по сентябрь сервиса "Работа.ру", подготовленных для РИА Новости.
"В январе — сентябре 2025 года сотрудники чаще всего искали работу в сфере офисных служб и бизнес-услуг (34,2%)", — говорится в сообщении.
Уточняется, что на втором месте по востребованности среди соискателей оказалась отрасль транспорта и логистики (22,1%), на третьем – торговля (17,3%).
Кроме того, россияне активно искали работу в строительстве и недвижимости (15,8%), сфере услуг (15,7%) и производстве (14,9%). Активнее всего новые резюме публиковали в сфере торговли, прирост составил 5,8%. Одновременно было увеличение спроса на вакансии для кандидатов без опыта – их стало на 5,2% больше.
Проведение высотных монтажных работ - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Число вакансий в сфере российской энергетики за год выросло на 74 процента
23 декабря, 06:29
 
Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала