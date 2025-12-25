Названы самые востребованные вакансии в России

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Каждый третий соискатель в России в 2025 году рассматривал вакансии в сфере офисных служб и бизнес-услуг (34,2%), на втором месте по востребованности оказалась отрасль транспорта и логистики (22,1%), сфера торговли расположилась на третьей позиции (17,3%), следует из данных с января по сентябрь сервиса "Работа.ру", подготовленных для РИА Новости.

"В январе — сентябре 2025 года сотрудники чаще всего искали работу в сфере офисных служб и бизнес-услуг (34,2%)", — говорится в сообщении.

Уточняется, что на втором месте по востребованности среди соискателей оказалась отрасль транспорта и логистики (22,1%), на третьем – торговля (17,3%).