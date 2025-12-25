Хинштейн оценил уровень безработицы в Курской области

https://ria.ru/20251225/uroven-2064684718.html
Показатель уровня безработицы в Курской области на сегодняшний день является одним из самых низких в России, сообщил РИА Новости губернатор региона Александр... РИА Новости, 25.12.2025
