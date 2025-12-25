Рейтинг@Mail.ru
Хинштейн оценил уровень безработицы в Курской области
14:03 25.12.2025 (обновлено: 17:44 25.12.2025)
Хинштейн оценил уровень безработицы в Курской области
Хинштейн оценил уровень безработицы в Курской области
Показатель уровня безработицы в Курской области на сегодняшний день является одним из самых низких в России, сообщил РИА Новости губернатор региона Александр Хинштейн.
2025
курская область, россия, александр хинштейн
Курская область, Россия, Александр Хинштейн
Хинштейн оценил уровень безработицы в Курской области

Хинштейн: уровень безработицы в Курской области один из самых низких в России

© Фото : Курская область/TelegramПравительство Курской области
Правительство Курской области - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© Фото : Курская область/Telegram
Правительство Курской области. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Показатель уровня безработицы в Курской области на сегодняшний день является одним из самых низких в России, сообщил РИА Новости губернатор региона Александр Хинштейн.
"Уровень безработицы в Курской области сегодня один из самых низких в стране", - сказал Хинштейн.
По его словам, сейчас в регионе востребованы все профессии, а также сохраняется очень много вакантных рабочих мест.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Хинштейн поручил снять с должности директора "Курской фармации"
8 декабря, 11:32
 
