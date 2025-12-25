Хинштейн оценил уровень безработицы в Курской области

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Показатель уровня безработицы в Курской области на сегодняшний день является одним из самых низких в России, сообщил РИА Новости губернатор региона Александр Хинштейн.

По его словам, сейчас в регионе востребованы все профессии, а также сохраняется очень много вакантных рабочих мест.