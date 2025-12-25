https://ria.ru/20251225/ukraina-2064738795.html
Россия передаст на Украину посылки для пленных, сообщила Москалькова
Россия передаст на Украину посылки для пленных, сообщила Москалькова - РИА Новости, 25.12.2025
Россия передаст на Украину посылки для пленных, сообщила Москалькова
Россия передаст на Украину 2 тысячи посылок для российских пленных, и это будет зеркальная акция, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T22:55:00+03:00
2025-12-25T22:55:00+03:00
2025-12-25T22:55:00+03:00
в мире
россия
украина
татьяна москалькова
международный комитет красного креста (мккк)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/08/1988037097_0:231:2837:1827_1920x0_80_0_0_f9396195532696604f87c7beb11596e9.jpg
https://ria.ru/20251220/moskalkova-2063580064.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/08/1988037097_61:0:2792:2048_1920x0_80_0_0_7b7c255138bacccd2b7c0d57ccbb8ebf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, татьяна москалькова, международный комитет красного креста (мккк)
В мире, Россия, Украина, Татьяна Москалькова, Международный комитет Красного Креста (МККК)
Россия передаст на Украину посылки для пленных, сообщила Москалькова
Москалькова: РФ передаст на Украину 2 тысячи посылок для российских пленных