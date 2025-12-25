Рейтинг@Mail.ru
Россия передаст на Украину посылки для пленных, сообщила Москалькова
22:55 25.12.2025
Россия передаст на Украину посылки для пленных, сообщила Москалькова
Россия передаст на Украину посылки для пленных, сообщила Москалькова
2025-12-25T22:55:00+03:00
2025-12-25T22:55:00+03:00
Россия передаст на Украину посылки для пленных, сообщила Москалькова

Москалькова: РФ передаст на Украину 2 тысячи посылок для российских пленных

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Россия передаст на Украину 2 тысячи посылок для российских пленных, и это будет зеркальная акция, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Мы сегодня собрали 2 тысячи посылок для наших ребят с помощью Международного комитета Красного Креста. Каждому от родных передадим письмо, если родные хотят передать это письмо. Эта акция зеркальная", - сказала Москалькова в интервью радио "Комсомольская правда".
Она напомнила, что 16 декабря Россия и Украина на взаимной основе передали друг другу письма для пленных, которые им доставят до Нового года.
"Это очень важно, чтобы люди, которые в плену, они получали информацию из дома и понимали, что государство с ними", - добавила Москалькова.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Группу россиян удалось вернуть с Украины, заявила Москалькова
20 декабря, 23:58
 
