Мединский прокомментировал действия Киева по насаждению иных конфессий

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский прокомментировал РИА Новости действия киевского режима по насаждению иных конфессий на Украине, подчеркнув, что людям такие вещи навязывать нельзя.
Владимир Зеленский в июле 2023 года подписал закон, что на Украине Рождество официально празднуется по новоюлианскому календарю 25 декабря.
"То что сейчас украинские власти творят с точки зрения насаждения иных конфессий. Господь им судья. Там все видят. Нельзя людям навязывать такие вещи", - сказал Мединский, говоря о праздновании Рождества в декабре на Украине.
Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* сообщил, что кабинет министров Украины согласовал указ Владимира Зеленского о праздновании 7 января Дня программиста. Депутат Рады Артем Дмитрук заявил, что Зеленский таким образом пытается заменить празднование Рождества чем-то второстепенным и демонстрирует полное неуважение к христианам.
* Внесен в список террористов и экстремистов
