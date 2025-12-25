Рейтинг@Mail.ru
Мединский прокомментировал действия Киева по насаждению иных конфессий
Религия
 
19:12 25.12.2025 (обновлено: 19:17 25.12.2025)
Мединский прокомментировал действия Киева по насаждению иных конфессий
Мединский прокомментировал действия Киева по насаждению иных конфессий
Мединский прокомментировал действия Киева по насаждению иных конфессий
Помощник президента РФ Владимир Мединский прокомментировал РИА Новости действия киевского режима по насаждению иных конфессий на Украине, подчеркнув, что людям... РИА Новости, 25.12.2025
в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, владимир мединский, алексей гончаренко, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Мединский, Алексей Гончаренко, Верховная Рада Украины, Религия
Мединский прокомментировал действия Киева по насаждению иных конфессий

РИА Новости: Мединский считает, что Господь видит неуважение Киева к религии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Мединский. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский прокомментировал РИА Новости действия киевского режима по насаждению иных конфессий на Украине, подчеркнув, что людям такие вещи навязывать нельзя.
Владимир Зеленский в июле 2023 года подписал закон, что на Украине Рождество официально празднуется по новоюлианскому календарю 25 декабря.
"То что сейчас украинские власти творят с точки зрения насаждения иных конфессий. Господь им судья. Там все видят. Нельзя людям навязывать такие вещи", - сказал Мединский, говоря о праздновании Рождества в декабре на Украине.
Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* сообщил, что кабинет министров Украины согласовал указ Владимира Зеленского о праздновании 7 января Дня программиста. Депутат Рады Артем Дмитрук заявил, что Зеленский таким образом пытается заменить празднование Рождества чем-то второстепенным и демонстрирует полное неуважение к христианам.
* Внесен в список террористов и экстремистов
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
В Кировоградской области сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ
23 декабря, 23:06
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
