Рейтинг@Mail.ru
Сотрудника украинской разведки внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:56 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/ukraina-2064688821.html
Сотрудника украинской разведки внесли в перечень террористов и экстремистов
Сотрудника украинской разведки внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 25.12.2025
Сотрудника украинской разведки внесли в перечень террористов и экстремистов
Сотрудника ГУР Рустема Фахриева*, организовавшего попытку убийства офицера Минобороны России в Крыму, внесли в перечень террористов и экстремистов в РФ,... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T17:56:00+03:00
2025-12-25T17:56:00+03:00
россия
республика крым
украина
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058839426_0:39:1121:670_1920x0_80_0_0_5b4eced021d78d9ed241191f366b8d5c.jpg
https://ria.ru/20251201/razvedka-2058836178.html
россия
республика крым
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058839426_0:0:1121:842_1920x0_80_0_0_403ff35d93a450b8aee691a74a463b2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, республика крым, украина, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Республика Крым, Украина, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Сотрудника украинской разведки внесли в перечень террористов и экстремистов

Сотрудника ГУР Украины Фахриева внесли в перечень террористов и экстремистов

© Фото : Рустем Фахриев фсб покушение теракт офицер рф Рустем Фахриев*
Рустем Фахриев* - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© Фото : Рустем Фахриев фсб покушение теракт офицер рф
Рустем Фахриев*. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Сотрудника ГУР Рустема Фахриева*, организовавшего попытку убийства офицера Минобороны России в Крыму, внесли в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщает Росфинмониторинг.
ФСБ 1 декабря объявила, что предотвратила в Крыму убийство по заданию украинской военной разведки одного из старших офицеров Минобороны РФ, его хотели взорвать в личном автомобиле. Агент киевского режима закладывал бомбу под автомашину, оказал сопротивление силовикам и был ликвидирован. По данным Федеральной службы безопасности, организатором сорванного теракта был сотрудник военной разведки Украины Фахриев*.
"Перечень террористов и экстремистов (включенные) - Фахриев* Рустем Саитхалилович, 25 декабря 1984 года рождения, город Абинск Краснодарского края", - говорится в перечне на сайте Росфинмониторинга.
* Внесен в список террористов и экстремистов
В Крыму ликвидировали агента украинской разведки, пытавшегося заложить бомбу под автомобиль офицера Минобороны России - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Киев предполагал устранение семьи российского военного, сообщили в ФСБ
1 декабря, 08:39
 
РоссияРеспублика КрымУкраинаФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала