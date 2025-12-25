Рейтинг@Mail.ru
МИД России раскритиковал слова главы Минобороны Литвы об Украине
16:12 25.12.2025 (обновлено: 16:21 25.12.2025)
МИД России раскритиковал слова главы Минобороны Литвы об Украине
МИД России раскритиковал слова главы Минобороны Литвы об Украине - РИА Новости, 25.12.2025
МИД России раскритиковал слова главы Минобороны Литвы об Украине
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря об идее главы минобороны Литвы финансировать Киев за счет доходов с транзита белорусских удобрений,... РИА Новости, 25.12.2025
литва, в мире, мария захарова, россия, киев
Литва, В мире, Мария Захарова, Россия, Киев
МИД России раскритиковал слова главы Минобороны Литвы об Украине

МИД России: Литва шагает в авангарде партии войны

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание МИД России. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря об идее главы минобороны Литвы финансировать Киев за счет доходов с транзита белорусских удобрений, заявила, что Литва шагает в авангарде партии войны.
"Литва, как и другие государства Прибалтики, шагает в авангарде европейской партии войны. Евросоюз публично декларирует приверженность обеспечению глобальной и продовольственной безопасности, однако на деле предпринимаемые меры препятствует доступу стран нуждающихся, стран Глобального Юга и Востока, к зерну и удобрениям союзного государства", - заявила Захарова в ходе брифинга.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Москва всегда была открыта для сотрудничества с Западом, заявил МИД
Литва, В мире, Мария Захарова, Россия, Киев
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
