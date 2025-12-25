https://ria.ru/20251225/ukraina-2064657201.html
МИД России раскритиковал слова главы Минобороны Литвы об Украине
МИД России раскритиковал слова главы Минобороны Литвы об Украине - РИА Новости, 25.12.2025
МИД России раскритиковал слова главы Минобороны Литвы об Украине
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря об идее главы минобороны Литвы финансировать Киев за счет доходов с транзита белорусских удобрений,... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T16:12:00+03:00
2025-12-25T16:12:00+03:00
2025-12-25T16:21:00+03:00
литва
в мире
мария захарова
россия
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268429_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_42548bd8b103d1bd41bae21bad7ec2da.jpg
https://ria.ru/20251225/mid-2064659570.html
литва
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268429_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_1f6dd718fcb20c3a72c0c7b831a2a42f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
литва, в мире, мария захарова, россия, киев
Литва, В мире, Мария Захарова, Россия, Киев
МИД России раскритиковал слова главы Минобороны Литвы об Украине
МИД России: Литва шагает в авангарде партии войны