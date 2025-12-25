Рейтинг@Mail.ru
25.12.2025
15:51 25.12.2025
Зеленский унизил верующих в рождественском поздравлении, заявили в Раде
Зеленский унизил верующих в рождественском поздравлении, заявили в Раде - РИА Новости, 25.12.2025
Зеленский унизил верующих в рождественском поздравлении, заявили в Раде
Владимир Зеленский в своем видеопоздравлении с Рождеством, в котором пожелал "сгинуть" неизвестному адресату, унизил верующих, заявил уехавший с Украины депутат РИА Новости, 25.12.2025
Зеленский унизил верующих в рождественском поздравлении, заявили в Раде

Депутат Рады Дмитрук: Зеленский в рождественском поздравлении унизил верующих

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский в своем видеопоздравлении с Рождеством, в котором пожелал "сгинуть" неизвестному адресату, унизил верующих, заявил уехавший с Украины депутат Рады Артем Дмитрук.
Зеленский в рождественском видео пожелал кому-то "сгинуть", заявив, что это будет желанием всех украинцев на Рождество. Кому адресовано пожелание, он не сказал. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков усомнился в способности Зеленского принимать адекватные решения по урегулированию на Украине.
"Я не буду затрагивать тему того, что все те люди, которые празднуют Рождество 25 декабря, и еще радуются - мол, "Cмотрите, как нас уважил президент", - были попросту унижены, поскольку их, по сути, поздравили со смертью в день Рождения", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале.
По его мнению, озвученное Зеленским в поздравлении – не случайность и не недоразумение, а "обычное восхваление сатаны, оформленное в псевдокультурную и псевдосветскую оболочку". "Есть и ещё одна, на первый взгляд мелкая, но на самом деле крайне показательная деталь. Когда отменяется празднование Рождества 7 января и на эту дату назначается День программиста… Речь идет не о людях, а о символе. Смысл здесь - в цифре. Цифра противопоставляется слову. А мы все знаем: в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог", - добавил Дмитрук.
Накануне депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что кабинет министров Украины согласовал указ Владимира Зеленского о праздновании 7 января Дня программиста. Дмитрук заявил, что Зеленский таким образом пытается заменить празднование Рождества чем-то второстепенным и демонстрирует полное неуважение к христианам. Зеленский в июле 2023 года подписал закон о том, что на Украине Рождество официально празднуется по новоюлианскому календарю 25 декабря.
Рождественское заявление Владимира Зеленского. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Рождественское заявление Зеленского вызвало переполох на Западе
Вчера, 09:40
 
В миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийАртем ДмитрукДмитрий ПесковВерховная Рада Украины
 
 
