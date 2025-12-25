Зеленский унизил верующих в рождественском поздравлении, заявили в Раде

По его мнению, озвученное Зеленским в поздравлении – не случайность и не недоразумение, а "обычное восхваление сатаны, оформленное в псевдокультурную и псевдосветскую оболочку". "Есть и ещё одна, на первый взгляд мелкая, но на самом деле крайне показательная деталь. Когда отменяется празднование Рождества 7 января и на эту дату назначается День программиста… Речь идет не о людях, а о символе. Смысл здесь - в цифре. Цифра противопоставляется слову. А мы все знаем: в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог", - добавил Дмитрук.