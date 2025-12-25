Рейтинг@Mail.ru
15:05 25.12.2025 (обновлено: 17:07 25.12.2025)
ЕС делает ставку на продолжение боевых действий на Украине, заявили в МИД
2025-12-25T15:05:00+03:00
2025-12-25T17:07:00+03:00
© AP Photo / Jean-Francois BadiasВоеннослужащие с флагом ЕС
Военнослужащие с флагом ЕС
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Военнослужащие с флагом ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Европейские покровители киевского режима по-прежнему делают ставку на эскалацию конфликта и продолжение боевых действий на Украине, им нужны только деньги, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Всего в 2025 году Киев получил шесть траншей финансовой помощи от ЕС на сумму 26,8 миллиарда евро, указала она.
"Вы представляете, какая коррупционная схема развернулась на глазах всего человечества? Картину разбазаривания зарубежных средств на нужды режима Зеленского дополняет отчет главы минобороны Украины Дениса Шмыгаля. который 16 декабря текущего года на 32-м заседании контактной группы по оборонному содействию Украины в формате "Рамштайн", подводя итоги года, по-хозяйски заявил, что при реализации западом всех обязательств перед Украиной его военная помощь в 2025 году составит 45 миллиардов долларов и станет крупнейшей с 2022 года. При этом он дал понять, что Киев рассчитывает на ее увеличение в 2026 году", - сказала она.
Как следует из его заявления, на Банковой полагают, что партнеры по Рамштайну вполне способны взять на себя половину военного бюджета Украины в размере 120 миллиардов долларов и впоследствии участвовать в его ежегодном пополнении за счет отчисления не менее 0,25 % национального ВВП, указала Захарова.
"Эта арифметика убедительно показывает, что европейские, западноевропейские покровители киевского режима, прежде всего из Европейского союза и Британии, ни о каком мире не помышляют. Они помышляют о деньгах, которые они будут как бы перечислять киевскому режиму, а потом получать обратно. Обратно не в вице официально отданных средств, обратно в виде вот этой самой коррупционной схемы. Они по-прежнему делают ставку на эскалацию напряженности и именно по этой причине и на продолжение боевых действий до последнего украинца. Почему? Да потому, что им нужны только деньги" , - сказала она на брифинге в четверг.
