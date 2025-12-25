МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Европейские покровители киевского режима по-прежнему делают ставку на эскалацию конфликта и продолжение боевых действий на Украине, им нужны только деньги, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Всего в 2025 году Киев получил шесть траншей финансовой помощи от ЕС на сумму 26,8 миллиарда евро, указала она.

"Вы представляете, какая коррупционная схема развернулась на глазах всего человечества? Картину разбазаривания зарубежных средств на нужды режима Зеленского дополняет отчет главы минобороны Украины Дениса Шмыгаля. который 16 декабря текущего года на 32-м заседании контактной группы по оборонному содействию Украины в формате "Рамштайн", подводя итоги года, по-хозяйски заявил, что при реализации западом всех обязательств перед Украиной его военная помощь в 2025 году составит 45 миллиардов долларов и станет крупнейшей с 2022 года. При этом он дал понять, что Киев рассчитывает на ее увеличение в 2026 году", - сказала она.

Как следует из его заявления, на Банковой полагают, что партнеры по Рамштайну вполне способны взять на себя половину военного бюджета Украины в размере 120 миллиардов долларов и впоследствии участвовать в его ежегодном пополнении за счет отчисления не менее 0,25 % национального ВВП, указала Захарова.