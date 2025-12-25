Рейтинг@Mail.ru
В четырех украинских областях отключили электричество - РИА Новости, 25.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:16 25.12.2025
В четырех украинских областях отключили электричество
В четырех украинских областях отключили электричество
Жители Черниговской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей остались без электроэнергии, сообщил в четверг секретарь министерства энергетики Украины...
специальная военная операция на украине
украина
харьковская область
сергей суярков
украина
харьковская область
2025
В четырех украинских областях отключили электричество

Жители четырех украинских областей остались без электроэнергии

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Жители Черниговской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей остались без электроэнергии, сообщил в четверг секретарь министерства энергетики Украины Сергей Суярко.
"Обесточены потребители в Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской областях", - сказал Суярко в ходе брифинга, опубликованного в Telegram-канале министерства энергетики.
Он также добавил, что в четверг графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для бизнеса вводятся с 0.00 до 23.59 в большинстве регионов Украины.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
"Будет хуже": в США набросились на Зеленского после его слов о Европе
Вчера, 05:26
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
