В четырех украинских областях отключили электричество
В четырех украинских областях отключили электричество - РИА Новости, 25.12.2025
В четырех украинских областях отключили электричество
Жители Черниговской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей остались без электроэнергии, сообщил в четверг секретарь министерства энергетики Украины... РИА Новости, 25.12.2025
В четырех украинских областях отключили электричество
