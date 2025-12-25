Украинский постпред при ООН пожаловался на успехи России

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник пожаловался на успехи России и на потерю влияния Киева во всемирной организации.
"Наши европейские партнеры в ООН постоянно плачутся: ой-йо-йо, Россия возвращается к нормальности, постепенно выходит из международной изоляции, отгрызает себе пространство в дипломатической среде. Но если говорить совсем откровенно, то в стенах ООН это уже в значительной мере свершившееся дело", - сказал Мельник в интервью агентству Укринформ.
Он также отметил, что ситуация для Украины на площадке ООН вряд ли будет становиться легче, а скорее наоборот. Так, по словам Мельника, если в начале 2022 года за Украину отдавали более 140 голосов, то сейчас она имеет менее сотни. "И это серьезный вызов. Полагаю, было бы ошибкой приукрашивать ситуацию и говорить, что все супер... Это неправильно", - добавил постпред.
Россия с 1 октября на месяц занимала кресло председателя Совета Безопасности ООН. Председательство в Совбезе ООН каждый месяц передается от одной страны к другой (всего в Совбезе 15 членов: 10 непостоянных и пять постоянных). Россия сменила на этом посту одного из непостоянных членов - Южную Корею. В последний раз РФ председательствовала в июле прошлого года.