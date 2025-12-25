Рейтинг@Mail.ru
Запад пытается столкнуть Турцию и Россию на Украине, считает эксперт
25.12.2025
Запад пытается столкнуть Турцию и Россию на Украине, считает эксперт
Запад пытается столкнуть Турцию и Россию на Украине, считает эксперт
Западные страны рассчитывают спровоцировать Турцию и Россию на военное столкновение на Украине, чтобы ослабить двух близких соседей. Такое мнение в беседе с РИА Новости
2025-12-25T07:03:00+03:00
2025-12-25T07:03:00+03:00
Запад пытается столкнуть Турцию и Россию на Украине, считает эксперт

Обозреватель Йылмаз: Запад пытается столкнуть Турцию и Россию на Украине

АНКАРА, 25 декабря — РИА Новости. Западные страны рассчитывают спровоцировать Турцию и Россию на военное столкновение на Украине, чтобы ослабить двух близких соседей. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал турецкий политический обозреватель Энвер Демирель Йылмаз.
Российские военные успехи на украинском направлении усилили тревогу в Европе и заставили столицы активнее искать опору в Турции в вопросах безопасности, заявил ранее колумнист турецкой проправительственной газеты Milliyet Тунджа Бенгин. Турецкий политический эксперт и журналист Ибрагим Карагюль в свою очередь сообщал РИА Новости, что Лондон предпринимает шаги, способные спровоцировать столкновение Турции и России в Черном море, где происходят атаки на танкеры.
"Конечной целью Запада является расширение украинского фронта против России и попытка столкнуть Москву и Анкару между собой. В результате обе страны могут оказаться ослабленными, чем воспользуется Брюссель", - считает Йылмаз.
Эксперт также заявил, что параллельно может сложиться ситуация, при которой в Сирии появится пространство для усиления запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), а происходящие процессы позволят Западу решить сразу несколько задач в регионе.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее назвал вопиющим случаем атаки на танкеры, заявив, что это посягательство на суверенитет Турции. В терактах Киева в Черном море задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию, сейчас они вновь добиваются вооруженной эскалации, заявила в конце ноября официальный представитель МИД Мария Захарова.
