Запад пытается столкнуть Турцию и Россию на Украине, считает эксперт

АНКАРА, 25 декабря — РИА Новости. Западные страны рассчитывают спровоцировать Турцию и Россию на военное столкновение на Украине, чтобы ослабить двух близких соседей. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал турецкий политический обозреватель Энвер Демирель Йылмаз.