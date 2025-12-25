"Жутко обидчив": в Киеве возмутились после скандала с чешским министром

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Киевский режим будет пытаться отомстить Чехии за решение запретить министру обороны Чехии Яромиру Зуне делать публичные заявления о помощи Украине, считает бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Зеленский жутко обидчив, а тут (Лидер партии и председатель нижней палаты чешского парламента Томио — Прим. Ред.) Окамура дал понять, что за это извиняться не будет, так еще и помощь не даст. Так что новая подлость Киева не за горами, такой скандал, все-таки", — пояснил он.

По словам эксперта, новые чешские власти испытывают ненависть к Зеленскому, а также не имеют желания помогать Киеву за счет своих избирателей.

"Зеленский хочет, чтобы его европейские покровители помогали и деньгами, и людьми, а Чехия теперь, наоборот, свой народ и свои средства защищает от криворожского артиста. Вот отсюда и корень проблем", — сказал Соскин

Вчера Le Monde сообщило, что новому министру обороны Чехии Яромиру Зуне запретили делать публичные заявления об Украине после его слов о продолжении помощи Киеву. Теперь этот вопрос теперь будет находиться в ведении исключительно премьер-министра страны Андрея Бабиша

Окамура заявлял, что деньги чешских граждан не будут тратиться на закупку оружия и боеприпасов для Украины и поддержку продолжения конфликта.