МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Киевский режим будет пытаться отомстить Чехии за решение запретить министру обороны Чехии Яромиру Зуне делать публичные заявления о помощи Украине, считает бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Зеленский жутко обидчив, а тут (Лидер партии и председатель нижней палаты чешского парламента Томио — Прим. Ред.) Окамура дал понять, что за это извиняться не будет, так еще и помощь не даст. Так что новая подлость Киева не за горами, такой скандал, все-таки", — пояснил он.
Новый глава Минобороны Чехии отклонил приглашение посетить Украину
23 декабря, 09:13
По словам эксперта, новые чешские власти испытывают ненависть к Зеленскому, а также не имеют желания помогать Киеву за счет своих избирателей.
Вчера Le Monde сообщило, что новому министру обороны Чехии Яромиру Зуне запретили делать публичные заявления об Украине после его слов о продолжении помощи Киеву. Теперь этот вопрос теперь будет находиться в ведении исключительно премьер-министра страны Андрея Бабиша.
Окамура заявлял, что деньги чешских граждан не будут тратиться на закупку оружия и боеприпасов для Украины и поддержку продолжения конфликта.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.