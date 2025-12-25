Рейтинг@Mail.ru
"Жутко обидчив": в Киеве возмутились после скандала с чешским министром
06:24 25.12.2025
"Жутко обидчив": в Киеве возмутились после скандала с чешским министром
"Жутко обидчив": в Киеве возмутились после скандала с чешским министром
в мире
украина
киев
чехия
олег соскин
леонид кучма
андрей бабиш
нато
украина
киев
чехия
"Жутко обидчив": в Киеве возмутились после скандала с чешским министром

Соскин: Киев попытается отомстить Чехии из-за ситуации с министром Зуне

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Киевский режим будет пытаться отомстить Чехии за решение запретить министру обороны Чехии Яромиру Зуне делать публичные заявления о помощи Украине, считает бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Зеленский жутко обидчив, а тут (Лидер партии и председатель нижней палаты чешского парламента Томио — Прим. Ред.) Окамура дал понять, что за это извиняться не будет, так еще и помощь не даст. Так что новая подлость Киева не за горами, такой скандал, все-таки", — пояснил он.
Министр обороны Чехии генерал Яромир Зуна - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Новый глава Минобороны Чехии отклонил приглашение посетить Украину
23 декабря, 09:13
По словам эксперта, новые чешские власти испытывают ненависть к Зеленскому, а также не имеют желания помогать Киеву за счет своих избирателей.
"Зеленский хочет, чтобы его европейские покровители помогали и деньгами, и людьми, а Чехия теперь, наоборот, свой народ и свои средства защищает от криворожского артиста. Вот отсюда и корень проблем", — сказал Соскин.
Вчера Le Monde сообщило, что новому министру обороны Чехии Яромиру Зуне запретили делать публичные заявления об Украине после его слов о продолжении помощи Киеву. Теперь этот вопрос теперь будет находиться в ведении исключительно премьер-министра страны Андрея Бабиша.
Томио Окамура - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Граждане Чехии не будут платить за оружие для ВСУ, заявил спикер парламента
20 декабря, 16:51
Окамура заявлял, что деньги чешских граждан не будут тратиться на закупку оружия и боеприпасов для Украины и поддержку продолжения конфликта.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Премьер Чехии Бабиш проведет встречу с экспертами по боеприпасам для ВСУ
19 декабря, 22:55
 
Версия 2023.1 Beta
