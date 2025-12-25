https://ria.ru/20251225/ukraina-2064483745.html
Природные ресурсы Украины интересны для вложений, отметил инвестор
Природные ресурсы Украины интересны для вложений, отметил инвестор - РИА Новости, 25.12.2025
Природные ресурсы Украины интересны для вложений, отметил инвестор
Природные ресурсы Украины представляют интерес для инвестиций при условии урегулирования конфликта и наступления мира, заявил в интервью РИА Новости известный... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T01:22:00+03:00
2025-12-25T01:22:00+03:00
2025-12-25T01:22:00+03:00
украина
джим роджерс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000488283_0:316:3033:2022_1920x0_80_0_0_2872d7c53749e789af17ef4d313269ac.jpg
https://ria.ru/20250505/ukraina-2015162313.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000488283_186:0:2882:2022_1920x0_80_0_0_2fa21de2479ddc6f16df34c57166ca08.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, джим роджерс
Природные ресурсы Украины интересны для вложений, отметил инвестор
Инвестор Роджерс: ресурсы Украины интересны для вложений при условии мира