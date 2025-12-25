Рейтинг@Mail.ru
Природные ресурсы Украины интересны для вложений, отметил инвестор - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:22 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/ukraina-2064483745.html
Природные ресурсы Украины интересны для вложений, отметил инвестор
Природные ресурсы Украины интересны для вложений, отметил инвестор - РИА Новости, 25.12.2025
Природные ресурсы Украины интересны для вложений, отметил инвестор
Природные ресурсы Украины представляют интерес для инвестиций при условии урегулирования конфликта и наступления мира, заявил в интервью РИА Новости известный... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T01:22:00+03:00
2025-12-25T01:22:00+03:00
украина
джим роджерс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000488283_0:316:3033:2022_1920x0_80_0_0_2872d7c53749e789af17ef4d313269ac.jpg
https://ria.ru/20250505/ukraina-2015162313.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000488283_186:0:2882:2022_1920x0_80_0_0_2fa21de2479ddc6f16df34c57166ca08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, джим роджерс
Украина, Джим Роджерс
Природные ресурсы Украины интересны для вложений, отметил инвестор

Инвестор Роджерс: ресурсы Украины интересны для вложений при условии мира

© AP Photo / Efrem LukatskyИльменит - ключевой элемент, используемый для производства титана - на ведущей в Украине компании по добыче титана в Кировоградской области
Ильменит - ключевой элемент, используемый для производства титана - на ведущей в Украине компании по добыче титана в Кировоградской области - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Ильменит - ключевой элемент, используемый для производства титана - на ведущей в Украине компании по добыче титана в Кировоградской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 25 дек - РИА Новости. Природные ресурсы Украины представляют интерес для инвестиций при условии урегулирования конфликта и наступления мира, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс.
"Она (Украина - ред.) обладает значительными природными ресурсами. Это будет отличная возможность для кого-то, если и когда наступит мир", - сообщил Роджерс агентству.
Как отметил американский инвестор, привлекательность вложений в украинскую экономику также зависит от восстановления торговли.
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Экс-премьер Украины прокомментировал соглашение с США по природным ресурсам
5 мая, 21:49
 
УкраинаДжим Роджерс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала