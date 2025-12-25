СМИ: сотрудник ТЦК на Украине облил перцовым баллончиком женщину с ребенком

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Сотрудник военкомата в украинском городе Ровно применил перцовый баллончик против подошедшей к нему женщины с маленьким ребенком на руках, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Издание также прикладывает видео с происшествием, на котором видно двух мужчин в камуфляжной форме, один из которых уводит мужчину в гражданском в автомобиль, а другой отбивается от двух подошедших к нему женщин. Через несколько секунд к нему также подошла женщина с маленьким ребенком, и мужчина моментально выпустил струю из баллончика в лицо ей и ребенку.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильственной мобилизации на фронт.