В Липецкой области отменили угрозу атаки БПЛА
В Липецкой области отменили угрозу атаки БПЛА
В Липецкой области отменили угрозу атаки БПЛА
Красный уровень угрозы атаки БПЛА в Липецкой области отменен, сообщило ГУ МЧС РФ по региону. РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T05:55:00+03:00
2025-12-25T05:55:00+03:00
2025-12-25T05:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
липецкая область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
липецкая область
россия
На территории Липецкой области отменили угрозу атаки БПЛА