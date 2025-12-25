МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Российские Вооруженные силы несколько дней наносили мощные комбинированные удары с использованием различных видов вооружений по военным целям на Украине. Какие цели поразили?
По аэродромам и портовой инфраструктуре
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение аэродромной и портовой инфраструктуре, местам производства ударных беспилотных летательных аппаратов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах", — сообщает телеграм-канал МО.
Гуляйполе в огне
Массовые удары по противнику российские военные наносили в районе Гуляйполя.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО "Град" 83-го самоходного артиллерийского полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" на Краснолиманском направлении СВО
Боевая работа расчета РСЗО "Град" 83-го самоходного артиллерийского полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" на Краснолиманском направлении СВО
"Враг тонет в огненном шквале", — написали в Минобороны, предоставив кадры работы РСЗО "Град" группировки войск "Восток", наносящих удары реактивными снарядами по опорным пунктам противника в населенном пункте.
Также артиллерийские расчеты РСЗО "Град" уничтожили пункты временной дислокации противника.
А боевой расчет самоходного тяжелого миномета 2С4 "Тюльпан" группировки "Восток" вскрыл заглубленные бетонные укрепления ВСУ в городской застройке Гуляйполя.
Российский военнослужащий
Мощные удары артиллерии
Прекрасно отработали и наши артиллеристы, которые буквально стирали в пыль укрепрайоны противника.
"Расчет САУ "Мста-С" 268-го самоходного артиллерийского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки "Центр" поднял в воздух опорный пункт и склад с боеприпасами ВСУ на Красноармейском направлении", — сообщает военное ведомство.
Артиллеристы РСЗО "Град" 27-й отдельной мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" нанесли точные удары по пунктам временной дислокации, пунктам управления беспилотной авиацией и живой силе подразделений ВСУ в Харьковской области.
Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО
Всего на Харьковском направлении за минувшие сутки ВСУ потеряли до 265 военнослужащих, два артиллерийских орудия и 14 автомобилей. Уничтожены две радиолокационные станции RADA израильского производства и три склада материальных средств.
Расчеты Д-30 Тульского гвардейского соединения ВДВ группировки "Север" атаковали укрепленные позиции неприятеля в Сумской области.
Огненная серия с неба
Целой серией точных ударов отметились на днях подразделения войск беспилотных систем.
"Операторы FPV-дронов поразили боевую технику, живую силу и тяжелый гексакоптер ВСУ в районе населенного пункта Прилипка в Харьковской области.
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкИспытания трофейного тяжелого беспилотника ВСУ "Баба-Яга"
Испытания трофейного тяжелого беспилотника ВСУ "Баба-Яга"
Дроноводы группировки "Восток" уничтожили живую силу противника в районе Гуляйполя.
"Расчеты БПЛА ВДВ группировки войск "Днепр" нанесли высокоточные удары по объектам ВСУ в районе Приморского и Степногорска в Запорожской области", — сообщает МО.
По американским "подаркам"
Продолжают продвижение в глубину обороны противника боевые подразделения группировки "Восток", нанося удары по живой силе и технике боевиков.
"ВСУ потеряли до 235 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, 13 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, включая 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США. Уничтожено два склада материальных средств", — написали в сводке МО.
Продолжают уничтожение неприятеля и войска группировки "Центр".
"Потери противника составили более 445 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и пять орудий полевой артиллерии", — сообщает МО.
Горят склады
Атакуются и военные склады противника. Подразделениями группировки войск "Запад" уничтожены три склада с боеприпасами ВСУ.
"Потери украинских вооруженных формирований составили до 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 27 автомобилей и три орудия полевой артиллерии", — написали в сводке.
А подразделения Южной группировки войск уничтожили три склада с боеприпасами и пять складов материальных средств.
Также благодаря действиям российских военных на данном направлении противник потерял более 215 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, 16 автомобилей, два артиллерийских орудия.
Как видим, российские войска продолжают наносить мощные удары по противнику, добиваясь всех поставленных целей СВО.