МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Российские Вооруженные силы несколько дней наносили мощные комбинированные удары с использованием различных видов вооружений по военным целям на Украине. Какие цели поразили?

По аэродромам и портовой инфраструктуре

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение аэродромной и портовой инфраструктуре, местам производства ударных беспилотных летательных аппаратов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах", — сообщает телеграм-канал МО.

Гуляйполе в огне

Массовые удары по противнику российские военные наносили в районе Гуляйполя.

"Враг тонет в огненном шквале", — написали в Минобороны, предоставив кадры работы РСЗО "Град" группировки войск "Восток", наносящих удары реактивными снарядами по опорным пунктам противника в населенном пункте.

Также артиллерийские расчеты РСЗО "Град" уничтожили пункты временной дислокации противника.

А боевой расчет самоходного тяжелого миномета 2С4 "Тюльпан" группировки "Восток" вскрыл заглубленные бетонные укрепления ВСУ в городской застройке Гуляйполя.

Мощные удары артиллерии

Прекрасно отработали и наши артиллеристы, которые буквально стирали в пыль укрепрайоны противника.

"Расчет САУ "Мста-С" 268-го самоходного артиллерийского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки "Центр" поднял в воздух опорный пункт и склад с боеприпасами ВСУ на Красноармейском направлении", — сообщает военное ведомство.

Артиллеристы РСЗО "Град" 27-й отдельной мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" нанесли точные удары по пунктам временной дислокации, пунктам управления беспилотной авиацией и живой силе подразделений ВСУ в Харьковской области.

Всего на Харьковском направлении за минувшие сутки ВСУ потеряли до 265 военнослужащих, два артиллерийских орудия и 14 автомобилей. Уничтожены две радиолокационные станции RADA израильского производства и три склада материальных средств.

Расчеты Д-30 Тульского гвардейского соединения ВДВ группировки "Север" атаковали укрепленные позиции неприятеля в Сумской области.

Огненная серия с неба

Целой серией точных ударов отметились на днях подразделения войск беспилотных систем.

"Операторы FPV-дронов поразили боевую технику, живую силу и тяжелый гексакоптер ВСУ в районе населенного пункта Прилипка в Харьковской области.

Дроноводы группировки "Восток" уничтожили живую силу противника в районе Гуляйполя.

"Расчеты БПЛА ВДВ группировки войск "Днепр" нанесли высокоточные удары по объектам ВСУ в районе Приморского и Степногорска в Запорожской области", — сообщает МО.

По американским "подаркам"

Продолжают продвижение в глубину обороны противника боевые подразделения группировки "Восток", нанося удары по живой силе и технике боевиков.

"ВСУ потеряли до 235 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, 13 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, включая 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США. Уничтожено два склада материальных средств", — написали в сводке МО.

Продолжают уничтожение неприятеля и войска группировки "Центр".

"Потери противника составили более 445 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и пять орудий полевой артиллерии", — сообщает МО.

Горят склады

Атакуются и военные склады противника. Подразделениями группировки войск "Запад" уничтожены три склада с боеприпасами ВСУ.

"Потери украинских вооруженных формирований составили до 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 27 автомобилей и три орудия полевой артиллерии", — написали в сводке.

А подразделения Южной группировки войск уничтожили три склада с боеприпасами и пять складов материальных средств.

Также благодаря действиям российских военных на данном направлении противник потерял более 215 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, 16 автомобилей, два артиллерийских орудия.