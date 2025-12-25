Российские ученые разработали ИИ для распознавания документов

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Российские ученые разработали суверенный ИИ для распознавания документов - он не зависит от зарубежных лицензий и облачных сервисов, рассказали РИА Новости в компании Smart Engines.

"Российские ученые представили суверенный искусственный интеллект для распознавания и проверки подлинности документов. Новая модель не создает нагрузки на память и процессор устройств, не требует видеокарт и не зависит от зарубежных лицензий и облачных сервисов", - сказали в компании.

Система позволяет распознавать и проверять подлинность паспортов и других удостоверений личности РФ , стран СНГ и мира. Технология анализирует документ по 600 параметрам и способна обнаруживать сложные подделки, в том числе созданные с применением графических редакторов и генеративного ИИ, рассказали в Smart Engines.

В основе этого решения лежит нейросеть, которая позволяет повысить качество распознавания документов и устойчивость антифрод-проверок при снижении требованиям к вычислительным мощностям в 100 раз. Как отметили в Smart Engines, модель может эффективно работать в изолированном контуре без зарубежных систем и облачных сервисов.

"Это критически важно для государственных и корпоративных систем, обрабатывающих персональные данные. Новая технология полностью отвечает ключевым критериям суверенного ИИ... Все это обеспечивает технологическую независимость, воспроизводимость работы и соответствие требованиям регулируемых отраслей - от финансового сектора до государственных информационных систем", - прокомментировал генеральный директор Smart Engines Владимир Арлазаров.