Российские ученые разработали ИИ для распознавания документов
17:07 25.12.2025
Российские ученые разработали ИИ для распознавания документов
Российские ученые разработали ИИ для распознавания документов
2025
Новости
Россия, СНГ
Российские ученые разработали ИИ для распознавания документов

Искусственный интеллект
Искусственный интеллект. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Российские ученые разработали суверенный ИИ для распознавания документов - он не зависит от зарубежных лицензий и облачных сервисов, рассказали РИА Новости в компании Smart Engines.
"Российские ученые представили суверенный искусственный интеллект для распознавания и проверки подлинности документов. Новая модель не создает нагрузки на память и процессор устройств, не требует видеокарт и не зависит от зарубежных лицензий и облачных сервисов", - сказали в компании.
Система позволяет распознавать и проверять подлинность паспортов и других удостоверений личности РФ, стран СНГ и мира. Технология анализирует документ по 600 параметрам и способна обнаруживать сложные подделки, в том числе созданные с применением графических редакторов и генеративного ИИ, рассказали в Smart Engines.
В основе этого решения лежит нейросеть, которая позволяет повысить качество распознавания документов и устойчивость антифрод-проверок при снижении требованиям к вычислительным мощностям в 100 раз. Как отметили в Smart Engines, модель может эффективно работать в изолированном контуре без зарубежных систем и облачных сервисов.
"Это критически важно для государственных и корпоративных систем, обрабатывающих персональные данные. Новая технология полностью отвечает ключевым критериям суверенного ИИ... Все это обеспечивает технологическую независимость, воспроизводимость работы и соответствие требованиям регулируемых отраслей - от финансового сектора до государственных информационных систем", - прокомментировал генеральный директор Smart Engines Владимир Арлазаров.
ИИ-модель включена в Единый реестр российских программ Минцифры РФ, добавили в компании.
Заголовок открываемого материала