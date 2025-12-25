Стало известно, какие туры в Грузию чаще всего выбирают туристы из России

ТБИЛИСИ, 25 дек - РИА Новости. Российские туристы в Грузии в первую очередь ориентированы на отдых, гастрономию и вино, тогда как европейцы чаще выбирают трекинг и экотуризм, рассказала РИА Новости гид по стране Екатерина Таралашвили.

"Европейские туристы больше интересуются трекинг-турами, экотуризмом и аутентичными деревнями. Российские туристы, как правило, любят отдохнуть, вкусно поесть, попробовать вино", — пояснила она.

По ее словам, все чаще формируются тематические туры, однако программы стараются делать всесторонними — "чтобы можно было отдохнуть и душой, и телом".