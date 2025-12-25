https://ria.ru/20251225/tury-2064498280.html
Стало известно, какие туры в Грузию чаще всего выбирают туристы из России
Стало известно, какие туры в Грузию чаще всего выбирают туристы из России
ТБИЛИСИ, 25 дек - РИА Новости. Российские туристы в Грузии в первую очередь ориентированы на отдых, гастрономию и вино, тогда как европейцы чаще выбирают трекинг и экотуризм, рассказала РИА Новости гид по стране Екатерина Таралашвили.
"Европейские туристы больше интересуются трекинг-турами, экотуризмом и аутентичными деревнями. Российские туристы, как правило, любят отдохнуть, вкусно поесть, попробовать вино", — пояснила она.
По ее словам, все чаще формируются тематические туры, однако программы стараются делать всесторонними — "чтобы можно было отдохнуть и душой, и телом".
Грузия
остается одним из наиболее популярных направлений для гастрономического и винного туризма в регионе. Особенностью грузинского виноделия является использование квеври — глиняных сосудов, зарытых в землю, что включено в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО
. Ключевым регионом винного туризма считается Кахетия
, где сосредоточено большинство виноделен, семейных марани и крупных винных хозяйств. Помимо Кахетии, винно-гастрономические маршруты развиваются в Имерети, Раче, Самегрело и Самцхе-Джавахети. Туристам предлагают дегустации вина, знакомство с процессом его производства, а также участие в традиционных застольях и кулинарных мастер-классах.