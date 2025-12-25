Рейтинг@Mail.ru
06:43 25.12.2025 (обновлено: 06:44 25.12.2025)
Стало известно, какие туры в Грузию чаще всего выбирают туристы из России
Стало известно, какие туры в Грузию чаще всего выбирают туристы из России

© Depositphotos.com / gregoryleeБлюда традиционной грузинской кухни
Блюда традиционной грузинской кухни - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© Depositphotos.com / gregorylee
Блюда традиционной грузинской кухни. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 25 дек - РИА Новости. Российские туристы в Грузии в первую очередь ориентированы на отдых, гастрономию и вино, тогда как европейцы чаще выбирают трекинг и экотуризм, рассказала РИА Новости гид по стране Екатерина Таралашвили.
"Европейские туристы больше интересуются трекинг-турами, экотуризмом и аутентичными деревнями. Российские туристы, как правило, любят отдохнуть, вкусно поесть, попробовать вино", — пояснила она.
Сбор винограда - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Россия в сентябре возобновила импорт винограда из Грузии
2 ноября, 11:03
По ее словам, все чаще формируются тематические туры, однако программы стараются делать всесторонними — "чтобы можно было отдохнуть и душой, и телом".
Грузия остается одним из наиболее популярных направлений для гастрономического и винного туризма в регионе. Особенностью грузинского виноделия является использование квеври — глиняных сосудов, зарытых в землю, что включено в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Ключевым регионом винного туризма считается Кахетия, где сосредоточено большинство виноделен, семейных марани и крупных винных хозяйств. Помимо Кахетии, винно-гастрономические маршруты развиваются в Имерети, Раче, Самегрело и Самцхе-Джавахети. Туристам предлагают дегустации вина, знакомство с процессом его производства, а также участие в традиционных застольях и кулинарных мастер-классах.
Грузинское вино Киндзмараули на полках магазина в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Грузия в августе сократила экспорт вина в Россию
24 сентября, 04:39
 
ТуризмГрузияКахетияРоссияЮНЕСКО
 
 
