В России разработали новый тест для быстрого выявления туберкулеза
В России разработали новый тест для быстрого выявления туберкулеза - РИА Новости, 25.12.2025
В России разработали новый тест для быстрого выявления туберкулеза
25.12.2025
В России разработали новый тест для быстрого выявления туберкулеза
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора разработали новый тест для быстрого выявления туберкулеза, результат анализа можно получить за 30 минут, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Специалисты Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора разработали новый тест для диагностики туберкулеза с использованием метода петлевой изотермической амплификации (LAMP)", - рассказали в Роспотребнадзоре.
Туберкулез - инфекционное заболевание, чаще всего поражающее легкие и вызываемое микобактериями. Ранняя диагностика и лечение имеют критическое значение для снижения заболеваемости и предотвращения распространения инфекции.
"Преимущества нового теста: высокая чувствительность и специфичность, сопоставимые с ПЦР-диагностикой; результат анализа за 30 минут, что существенно ускоряет процесс диагностики; возможность выявления возбудителей в мокроте при их малой концентрации", - сообщили в пресс-службе.
Разработка теста проводилась в рамках федерального проекта "Санитарный щит страны - безопасность для здоровья".