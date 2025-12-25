Рейтинг@Mail.ru
В России разработали новый тест для быстрого выявления туберкулеза - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:27 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/tuberkulez-2064489838.html
В России разработали новый тест для быстрого выявления туберкулеза
В России разработали новый тест для быстрого выявления туберкулеза - РИА Новости, 25.12.2025
В России разработали новый тест для быстрого выявления туберкулеза
Специалисты Роспотребнадзора разработали новый тест для быстрого выявления туберкулеза, результат анализа можно получить за 30 минут, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T03:27:00+03:00
2025-12-25T03:27:00+03:00
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934897880_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_64575917a148c3661ab23b9b6b80f3e0.jpg
https://ria.ru/20251224/tuberkulez-2064214782.html
https://ria.ru/20251215/podmoskove-2062082256.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934897880_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_ba8f1f212bdd64addca1ae24e3be5c5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В России разработали новый тест для быстрого выявления туберкулеза

РИА Новости: Роспотребнадзор разработал тест для быстрого выявления туберкулеза

© iStock.com / gorodenkoffРентгеновский аппарат для сканирования в больнице
Рентгеновский аппарат для сканирования в больнице - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© iStock.com / gorodenkoff
Рентгеновский аппарат для сканирования в больнице. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора разработали новый тест для быстрого выявления туберкулеза, результат анализа можно получить за 30 минут, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Специалисты Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора разработали новый тест для диагностики туберкулеза с использованием метода петлевой изотермической амплификации (LAMP)", - рассказали в Роспотребнадзоре.
Врач изучает рентгеновский снимок грудной клетки пациента - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Врач назвала первые признаки туберкулеза
24 декабря, 02:28
Туберкулез - инфекционное заболевание, чаще всего поражающее легкие и вызываемое микобактериями. Ранняя диагностика и лечение имеют критическое значение для снижения заболеваемости и предотвращения распространения инфекции.
"Преимущества нового теста: высокая чувствительность и специфичность, сопоставимые с ПЦР-диагностикой; результат анализа за 30 минут, что существенно ускоряет процесс диагностики; возможность выявления возбудителей в мокроте при их малой концентрации", - сообщили в пресс-службе.
Разработка теста проводилась в рамках федерального проекта "Санитарный щит страны - безопасность для здоровья".
Медик смотрит рентгеновский снимок легких пациента - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Смертность от туберкулеза в Подмосковье снизилась на 25%
15 декабря, 11:22
 
РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала