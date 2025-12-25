Рейтинг@Mail.ru
Финансист Миндича заявил, что намерен вернуться на Украину
18:18 25.12.2025
Финансист Миндича заявил, что намерен вернуться на Украину
Финансист Миндича заявил, что намерен вернуться на Украину

© Depositphotos.com / Andrey NekrasovФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© Depositphotos.com / Andrey Nekrasov
Флаг Украины. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Главный финансист сбежавшего с Украины фигуранта коррупционного скандала Тимура Миндича Александр Цукерман заявил, что намерен вернуться в страну, несмотря на то, что находится в розыске.
Цукерман, как и сбежавший с Украины бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Миндич, в настоящее время находятся в Израиле. Миндич ранее заявил украинским журналистам, что не планирует возвращаться на Украину. В конце ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило Миндича и Цукермана в розыск.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
"Они не допустят". На Западе рассказали о печальной судьбе Зеленского
Вчера, 17:15
"Да, собираюсь возвращаться на Украину", - заявил Цукерман в интервью украинскому изданию "Украинская правда", отрывок которого опубликован на YouTube-канале издания.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Галущенко с поста министра юстиции, а также Светлану Гринчук с должности министра энергетики.
Сумки с валютой, найденные в ходе обысков у Тимура Миндича - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Детектив НАБУ заявил о пропаже 2,5 тысячи евро у Миндича после обысков
21 декабря, 16:30
 
