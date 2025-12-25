https://ria.ru/20251225/tsukerman-2064697658.html
Финансист Миндича заявил, что намерен вернуться на Украину
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Главный финансист сбежавшего с Украины фигуранта коррупционного скандала Тимура Миндича Александр Цукерман заявил, что намерен вернуться в страну, несмотря на то, что находится в розыске.
Цукерман, как и сбежавший с Украины
бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Миндич
, в настоящее время находятся в Израиле
. Миндич ранее заявил украинским журналистам, что не планирует возвращаться на Украину. В конце ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
объявило Миндича и Цукермана в розыск.
"Да, собираюсь возвращаться на Украину", - заявил Цукерман в интервью украинскому изданию "Украинская правда", отрывок которого опубликован на YouTube-канале издания.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко
, а также в компании "Энергоатом
". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада
19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Галущенко с поста министра юстиции, а также Светлану Гринчук
с должности министра энергетики.