Финансист Миндича заявил, что намерен вернуться на Украину

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Главный финансист сбежавшего с Украины фигуранта коррупционного скандала Тимура Миндича Александр Цукерман заявил, что намерен вернуться в страну, несмотря на то, что находится в розыске.

"Да, собираюсь возвращаться на Украину", - заявил Цукерман в интервью украинскому изданию "Украинская правда", отрывок которого опубликован на YouTube-канале издания.

НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко , а также в компании " Энергоатом ". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.