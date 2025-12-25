ЦСКА прервал трехматчевую серию поражений в КХЛ, обыграв "Торпедо"

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Московский ЦСКА на выезде обыграл нижегородское "Торпедо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась в овертайме со счетом 3:2 (2:0, 0:0, 0:2, 1:0) в пользу гостей, в составе которых голы забили Виталий Абрамов (10-я минута), Денис Гурьянов (18) и Иван Дроздов (61). У "Торпедо" отличились Владимир Ткачев (48) и Егор Соколов (60).
25 декабря 2025 • начало в 19:30
Закончен в OT
07:58 • Владимир Ткачев
(Василий Атанасов, Антон Сизов)
19:13 • Егор Соколов
(Богдан Конюшков, Боб Нарделла)
09:35 • Виталий Абрамов
17:25 • Денис Гурьянов
(Ivan Patrikhayev, Сергей Калинин)
00:12 • Иван Дроздов
Ткачев достиг отметки в 400 набранных очков в КХЛ. На его счету 170 голов и 230 передач в 803 матчах лиги.
ЦСКА прервал трехматчевую серию поражений в КХЛ и вышел на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 43 очка. "Торпедо" (50) прервал серию из четырех побед в лиге и идет на пятой позиции. Армейцы сравняли счет в сезонном противостоянии - 2-2.
В следующем матче ЦСКА 28 декабря примет московский "Спартак", "Торпедо" в этот же день на выезде сыграет против нижнекамского "Нефтехимика".
В другой встрече чемпионата череповецкая "Северсталь" на своем льду в овертайме обыграла "Сочи" со счетом 4:3 (1:2, 1:1, 1:0, 1:0).