Площадь пожара на производстве сэндвич-панелей под Тулой увеличилась
Площадь пожара на производстве сэндвич-панелей под Тулой увеличилась - РИА Новости, 25.12.2025
Площадь пожара на производстве сэндвич-панелей под Тулой увеличилась
Площадь пожара в цеху по производству сэндвич-панелей в Тульской области увеличилась до 4,5 тысяч квадратных метров, произошло обрушение кровли на 1,5 тысячи... РИА Новости, 25.12.2025
Площадь пожара на производстве сэндвич-панелей под Тулой увеличилась
Пожар на производстве сэндвич-панелей под Тулой разросся до 4,5 тысячи кв метров