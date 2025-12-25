Площадь пожара на производстве сэндвич-панелей под Тулой увеличилась

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Площадь пожара в цеху по производству сэндвич-панелей в Тульской области увеличилась до 4,5 тысяч квадратных метров, произошло обрушение кровли на 1,5 тысячи "квадратах", сообщила РИА Новости пресс-служба МЧС России.