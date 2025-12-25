Рейтинг@Mail.ru
МФО попросили Центробанк отложить ограничения по оценке доходов клиентов - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:22 25.12.2025 (обновлено: 18:37 25.12.2025)
https://ria.ru/20251225/tsb-2064699424.html
МФО попросили Центробанк отложить ограничения по оценке доходов клиентов
МФО попросили Центробанк отложить ограничения по оценке доходов клиентов - РИА Новости, 25.12.2025
МФО попросили Центробанк отложить ограничения по оценке доходов клиентов
Представители сектора микрофинансирования направили письмо главе Центрального банка РФ Эльвире Набиуллиной, в котором они высказали мнение о новом ограничении,... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T18:22:00+03:00
2025-12-25T18:37:00+03:00
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602528575_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_c1f214b9947760c81c950be9446595cf.jpg
https://ria.ru/20251219/zakon-2063143089.html
https://ria.ru/20250925/mikrozaymy-2044191944.html
https://ria.ru/20251225/bankrotstvo-1600141843.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602528575_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_63d3552917d6a18fbe4bab03a4b8ced1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика, центральный банк рф (цб рф)
Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
МФО попросили Центробанк отложить ограничения по оценке доходов клиентов

Рынок микрофинансов просит ЦБ отложить запрет своей оценки доходов клиентов

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВывеска офиса микрозаймов в Москве
Вывеска офиса микрозаймов в Москве - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Вывеска офиса микрозаймов в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Представители сектора микрофинансирования направили письмо главе Центрального банка РФ Эльвире Набиуллиной, в котором они высказали мнение о новом ограничении, касающемся методов оценки платежеспособности заемщиков, и просят отсрочить начало его действия на полтора года - с этими письмами ознакомилось РИА Новости.
С 1 января микрофинансовым организациям (МФО) будет запрещено использовать собственные модели расчета величины среднемесячного дохода заемщика при принятии решения о предоставлении кредита в сумме менее 50 тысяч рублей.
Заседание Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Совфед одобрил закон, ужесточающий правила выдачи микрозаймов
19 декабря, 11:09
В свете этого Национальный совет финансового рынка (НСФР) и саморегулируемая организация (СРО) "МиР" в своих письмах предлагают сохранить возможность использования модельного подхода для расчета величины среднемесячного дохода заемщика по микрозаймам до 1 июля 2027 года.
Так, в письме саморегулируемой организации (СРО) "МиР" поясняется, что таким образом МФО смогут теперь использовать только данные Росстата, однако они, по мнению организации, не отражают реального уровня дохода существенной части клиентов МФО.
"Отказ от самодекларирования требует серьезного изменения продуктовой линейки МФО, позволяющей существенно уменьшать размер ежемесячных платежей по договорам потребительского микрозайма", - также говорится там.
В "МиРе" также спрогнозировали два сценария развития событий, "с учетом объективно существующего спроса на потребительские займы", уровень которого возрастает при сокращении реальных доходов населения.
Объявление о кредитах на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Исследование показало, кто в России запрашивает самые крупные микрозаймы
25 сентября, 08:17
Консервативный сценарий предполагает, что около 5 миллионов человек в следующем году "утратят финансовую доступность" и, предположительно, будут вынуждены обращаться к "черным" кредиторам, а радикальный предполагает, что в такой ситуации окажутся 7,5 миллиона человек.
Помимо этого, в письме председателя НСФР Андрея Емелина отмечается, что микрозаймы для разных категорий заёмщиков выполняют различные социально-экономические функции.
"Для основной группы потребителей займов на сумму до 50 тысяч рублей - это важный инструмент социальной динамики", - поясняется там.
В направленном письме к регулятору также даётся ещё более радикальный прогноз: около 15 миллионов граждан фактически лишатся доступа к легальному кредитованию.
Пустой кошелек - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Банкротство физических лиц в 2025 году: порядок, стоимость и последствия
Вчера, 19:19
 
Федеральная служба государственной статистики (Росстат)ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала