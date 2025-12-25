Международные резервы России поставили новый рекорд, сообщил ЦБ

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Международные резервы РФ с 12 по 19 декабря увеличились на 1,6% и составили 752,6 миллиарда долларов, достигнув нового рекорда, следует из сообщения Банка России.
"Международные резервы по состоянию на конец дня 19 декабря 2025 года составили 752,6 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 11,6 миллиарда долларов США, или на 1,6%, в основном из-за положительной переоценки", - говорится в сообщении.
Международные резервы по состоянию на конец дня 12 декабря составляли 741 миллиард долларов.
Международные резервы РФ за прошлый год увеличились на 1,8% и на 1 января 2025 года составляли 609,1 миллиарда долларов.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).