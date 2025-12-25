Рейтинг@Mail.ru
25.12.2025
16:10 25.12.2025 (обновлено: 16:21 25.12.2025)
Международные резервы России поставили новый рекорд, сообщил ЦБ
Международные резервы России поставили новый рекорд, сообщил ЦБ
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), сша, мвф
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Хорошие новости, США, МВФ
Международные резервы России поставили новый рекорд, сообщил ЦБ

ЦБ: международные резервы РФ составили 753 миллиарда долларов, поставив рекорд

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Международные резервы РФ с 12 по 19 декабря увеличились на 1,6% и составили 752,6 миллиарда долларов, достигнув нового рекорда, следует из сообщения Банка России.
"Международные резервы по состоянию на конец дня 19 декабря 2025 года составили 752,6 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 11,6 миллиарда долларов США, или на 1,6%, в основном из-за положительной переоценки", - говорится в сообщении.
Международные резервы по состоянию на конец дня 12 декабря составляли 741 миллиард долларов.
Международные резервы РФ за прошлый год увеличились на 1,8% и на 1 января 2025 года составляли 609,1 миллиарда долларов.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
