Путин отметил дефицит рабочей силы на рынке труда
Путин отметил дефицит рабочей силы на рынке труда
Сегодня на рынке труда России наблюдается дефицит свободной рабочей силы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T14:11:00+03:00
