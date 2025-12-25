Участниками соревнований по триатлону в Антарктиде станут 50 спортсменов

Пресс - конференция, посвященная первой мире гонке по триатлону в Антарктиде "А100" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. В соревнованиях по триатлону в Антарктиде примут участие 50 спортсменов, мероприятие состоится с 26 февраля по 8 марта 2027 года, сообщают организаторы.

В четверг прошла пресс-конференция, посвященная гонке. Она будет проведена на острове Кинг-Джордж, около российской научной базы "Беллинсгаузен". Маршрут создан в соответствии с экологическими требованиями Антарктиды, участники будут передвигаться только по разрешенным зонам.

В рамках соревнований спортсмены должны преодолеть 100 километров: проплыть один километр в водах Южного океана при температуре около 0 градусов, проехать 66 километров на горных велосипедах и пробежать 33 километра. Победителем станет тот, кто быстрее всех преодолеет дистанцию.

Отмечается, что к участию допустят атлетов с опытом прохождения длинных триатлонов. Все спортсмены должны будут получить специальные медицинские справки для допуска к соревнованиям.

Команда А100 поможет в тренировочном процессе на протяжении года и на каждом этапе даст рекомендации. Атлеты смогут принять участие в научных исследованиях, отследить собственную динамику и лучше понять, как организм реагирует на стресс и экстремальные нагрузки. В рамках подготовки предусмотрен выезд в специализированный центр с имитацией условий Антарктиды, где под руководством спортивных врачей участники пройдут тестирования и смогут подобрать индивидуальные тренировочные режимы для оптимизации подготовки к гонке.