Участниками соревнований по триатлону в Антарктиде станут 50 спортсменов - РИА Новости, 25.12.2025
16:33 25.12.2025
Участниками соревнований по триатлону в Антарктиде станут 50 спортсменов
В соревнованиях по триатлону в Антарктиде примут участие 50 спортсменов, мероприятие состоится с 26 февраля по 8 марта 2027 года, сообщают организаторы. РИА Новости, 25.12.2025
антарктида
триатлон
антарктида
2025
антарктида, триатлон
Антарктида, Триатлон
Пресс - конференция, посвященная первой мире гонке по триатлону в Антарктиде "А100" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. В соревнованиях по триатлону в Антарктиде примут участие 50 спортсменов, мероприятие состоится с 26 февраля по 8 марта 2027 года, сообщают организаторы.
В четверг прошла пресс-конференция, посвященная гонке. Она будет проведена на острове Кинг-Джордж, около российской научной базы "Беллинсгаузен". Маршрут создан в соответствии с экологическими требованиями Антарктиды, участники будут передвигаться только по разрешенным зонам.
В рамках соревнований спортсмены должны преодолеть 100 километров: проплыть один километр в водах Южного океана при температуре около 0 градусов, проехать 66 километров на горных велосипедах и пробежать 33 километра. Победителем станет тот, кто быстрее всех преодолеет дистанцию.
Пресс - конференция, посвященная первой мире гонке по триатлону в Антарктиде "А100" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве
Отмечается, что к участию допустят атлетов с опытом прохождения длинных триатлонов. Все спортсмены должны будут получить специальные медицинские справки для допуска к соревнованиям.
Команда А100 поможет в тренировочном процессе на протяжении года и на каждом этапе даст рекомендации. Атлеты смогут принять участие в научных исследованиях, отследить собственную динамику и лучше понять, как организм реагирует на стресс и экстремальные нагрузки. В рамках подготовки предусмотрен выезд в специализированный центр с имитацией условий Антарктиды, где под руководством спортивных врачей участники пройдут тестирования и смогут подобрать индивидуальные тренировочные режимы для оптимизации подготовки к гонке.
На время соревнований спортсмены будут жить на шхунах рядом со станцией Беллинсгаузен. На каждом объекте будет работать гид, который покажет участникам природу Антарктиды.
 
