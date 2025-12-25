https://ria.ru/20251225/trevoga-2064631352.html
В Крыму объявили авиационную опасность
В Крыму объявили авиационную опасность - РИА Новости, 25.12.2025
В Крыму объявили авиационную опасность
Авиационная опасность объявлена в Крыму, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 25.12.2025
В Крыму объявили авиационную опасность
На территории Крыма объявили авиационную опасность