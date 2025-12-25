https://ria.ru/20251225/trevoga-2064499281.html
В Киеве второй раз за утро объявили воздушную тревогу
В Киеве второй раз за утро объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.12.2025
В Киеве второй раз за утро объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога вновь объявлена в четверг в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 25.12.2025
