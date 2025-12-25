Спорная выставка в Третьяковке: русский авангард разбили на 12 психотипов

На выставке "Архетипы авангарда" предлагают по-новому взглянуть на русское искусство. Оно соединяется здесь с популярной психологической теорией двенадцати архетипов — от Кэрол Пирсон, последовательницы Карла Юнга. Это Дитя, Славный малый, Воин, Опекун, Искатель, Бунтарь, Эстет, Творец, Правитель, Маг, Мудрец, Шут.

Эти архетипы обуславливают ценности человека, его модель поведения, восприятие мира.