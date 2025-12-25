Рейтинг@Mail.ru
Спорная выставка в Третьяковке: русский авангард разбили на 12 психотипов - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:01 25.12.2025 (обновлено: 08:06 25.12.2025)
https://ria.ru/20251225/tretyakovka-2064410818.html
Спорная выставка в Третьяковке: русский авангард разбили на 12 психотипов
Спорная выставка в Третьяковке: русский авангард разбили на 12 психотипов - РИА Новости, 25.12.2025
Спорная выставка в Третьяковке: русский авангард разбили на 12 психотипов
Государственная Третьяковская галерея бросает вызов привычному восприятию русского авангарда. На новой выставке в корпусе на Кадашевской набережной шедевры... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T08:01:00+03:00
2025-12-25T08:06:00+03:00
фото
культура
культура-важное
культура
новости культуры
туризм
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064406634_60:332:3109:2047_1920x0_80_0_0_3959d4c5f96df722ec80f0e226289d32.jpg
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Анастасия Захтаренко
Анастасия Захтаренко
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064406634_997:609:2914:2047_1920x0_80_0_0_217cf42762463b14956cdb1e6140d52f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, культура-важное, культура, новости культуры, туризм, новости - туризм, третьяковская галерея, казимир малевич, москва, авангард, василий кандинский, александр родченко, карл густав юнг
Фото, Культура, Культура-Важное, Культура, Новости культуры, Туризм, Новости - Туризм, Третьяковская галерея, Казимир Малевич, Москва, Авангард, Василий Кандинский, Александр Родченко, Карл Густав Юнг
Спорная выставка в Третьяковке: русский авангард разбили на 12 психотипов

В Третьяковской галерее в Москве открылась яркая выставка "Архетипы авангарда"

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости, Анастасия Мельникова. Государственная Третьяковская галерея бросает вызов привычному восприятию русского авангарда. На новой выставке в корпусе на Кадашевской набережной шедевры Малевича, Кандинского, Родченко и других гениев начала XX  века предлагают осмыслить через психологическую теорию двенадцати  архетипов Кэрол Пирсон, последовательницы учения Карла Густава Юнга. Идея дерзкая, но одновременно — соблазнительно безыскусная. Кажется, что творчество титанов пытаются втиснуть в некие рамки: Малевич вдруг становится Правителем, Кандинский — Мудрецом, Родченко — Воином.
Выставка словно балансирует на грани: с одной стороны — попытка сделать авангард ближе и понятнее, с другой — это явный риск свести сложное к простому, многогранное — к схеме. Что из всего этого получилось — в материале РИА Новости.
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

На выставке "Архетипы авангарда" предлагают по-новому взглянуть на русское искусство. Оно соединяется здесь с популярной психологической теорией двенадцати архетипов — от Кэрол Пирсон, последовательницы Карла Юнга. Это Дитя, Славный малый, Воин, Опекун, Искатель, Бунтарь, Эстет, Творец, Правитель, Маг, Мудрец, Шут.

Эти архетипы обуславливают ценности человека, его модель поведения, восприятие мира.

Журналисты на предварительном показе выставки Архетипы авангарда в Третьяковской галерее в Москве

На выставке "Архетипы авангарда" предлагают по-новому взглянуть на русское искусство. Оно соединяется здесь с популярной психологической теорией двенадцати архетипов — от Кэрол Пирсон, последовательницы Карла Юнга. Это Дитя, Славный малый, Воин, Опекун, Искатель, Бунтарь, Эстет, Творец, Правитель, Маг, Мудрец, Шут.

Эти архетипы обуславливают ценности человека, его модель поведения, восприятие мира.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
1 из 11
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

Искусствовед, заместитель гендиректора по научной работе Татьяна Юденкова: "Это такой интересный и такой, наверное, не свойственный Третьяковской галерее выставочный проект. Он включает в себя произведения, которые относятся к художественному авангарду 1910-1920-х годов. И они объединяются здесь не столько стилистической общностью, а по принадлежности к тому или иному психотипу".

Искусствовед, заместитель генерального директора по научной работе Третьяковской галереи Татьяна Юденкова на предварительном показе выставки Архетипы авангарда в Третьяковской галерее в Москве

Искусствовед, заместитель гендиректора по научной работе Татьяна Юденкова: "Это такой интересный и такой, наверное, не свойственный Третьяковской галерее выставочный проект. Он включает в себя произведения, которые относятся к художественному авангарду 1910-1920-х годов. И они объединяются здесь не столько стилистической общностью, а по принадлежности к тому или иному психотипу".

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
2 из 11
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

Кураторы утверждают: цель не в шаблонной классификации, а в том, чтобы "очеловечить авангард" — увидеть за революционными формами живые характеры, мотивы и внутренние конфликты. Около 120  произведений, от живописных полотен до мультимедийных инсталляций, превращаются в ключи к пониманию эпохи, где хаос перемен рождал редкую свободу творчества.

На фото: куратор Ирина Кочергина на предварительном показе выставки.

Куратор Ирина Кочергина на предварительном показе выставки Архетипы авангарда в Третьяковской галерее в Москве

Кураторы утверждают: цель не в шаблонной классификации, а в том, чтобы "очеловечить авангард" — увидеть за революционными формами живые характеры, мотивы и внутренние конфликты. Около 120  произведений, от живописных полотен до мультимедийных инсталляций, превращаются в ключи к пониманию эпохи, где хаос перемен рождал редкую свободу творчества.

На фото: куратор Ирина Кочергина на предварительном показе выставки.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
3 из 11
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

Русский авангард зародился накануне мировой войны и революции, в обществе, где будущее было неопределенным, а в настоящем царил хаос. Классические представления о мире и человеке рушились под натиском открытий Фрейда о бессознательном и Эйнштейна, который фактически переписал законы физики.

Журналист на предварительном показе выставки Архетипы авангарда в Третьяковской галерее в Москве

Русский авангард зародился накануне мировой войны и революции, в обществе, где будущее было неопределенным, а в настоящем царил хаос. Классические представления о мире и человеке рушились под натиском открытий Фрейда о бессознательном и Эйнштейна, который фактически переписал законы физики.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
4 из 11
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

В этом хаосе художники чувствовали невиданную ранее свободу.

Теперь они создавали собственную реальность, и это был вызов не только академическому искусству, но и самой природе.

Революция 1917 года открыла короткий период, когда авангард (в частности, конструктивизм и супрематизм) получил поддержку нового государства и стал одним из ведущих направлений в молодой советской республике. Художники-новаторы с энтузиазмом включились в строительство нового быта: создавали агитплакаты, проектировали рабочую одежду, расписывали агитационный фарфор и оформляли революционные праздники. Казалось, утопия о преобразовании жизни через искусство близка к воплощению.

Журналисты на предварительном показе выставки Архетипы авангарда в Третьяковской галерее в Москве

В этом хаосе художники чувствовали невиданную ранее свободу.

Теперь они создавали собственную реальность, и это был вызов не только академическому искусству, но и самой природе.

Революция 1917 года открыла короткий период, когда авангард (в частности, конструктивизм и супрематизм) получил поддержку нового государства и стал одним из ведущих направлений в молодой советской республике. Художники-новаторы с энтузиазмом включились в строительство нового быта: создавали агитплакаты, проектировали рабочую одежду, расписывали агитационный фарфор и оформляли революционные праздники. Казалось, утопия о преобразовании жизни через искусство близка к воплощению.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
5 из 11
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

Но уже во второй половине 1920-х культурная политика начала меняться. Государству потребовалось более ясное, понятное массам искусство, которое могло бы служить пропаганде и воспитанию. Авангард с его сложными формами и устремленностью в беспредметное все чаще критиковали как "формализм" — направление, оторванное от жизни и интересов народа. К началу 1930-х официальным методом был провозглашен соцреализм. Авангард постепенно уходит в тень, подвергшись официальному осуждению.

Новая выставка в Третьяковке тонко напоминает об этом историческом контексте. Здесь понятно, как внешние обстоятельства влияли на внутренние, психологические переходы художников — от авангардных поисков к приемам социалистического реализма.

Журналисты на предварительном показе выставки Архетипы авангарда в Третьяковской галерее в Москве

Но уже во второй половине 1920-х культурная политика начала меняться. Государству потребовалось более ясное, понятное массам искусство, которое могло бы служить пропаганде и воспитанию. Авангард с его сложными формами и устремленностью в беспредметное все чаще критиковали как "формализм" — направление, оторванное от жизни и интересов народа. К началу 1930-х официальным методом был провозглашен соцреализм. Авангард постепенно уходит в тень, подвергшись официальному осуждению.

Новая выставка в Третьяковке тонко напоминает об этом историческом контексте. Здесь понятно, как внешние обстоятельства влияли на внутренние, психологические переходы художников — от авангардных поисков к приемам социалистического реализма.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
6 из 11
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

"Девушка с гребнем в волосах" (1932-1933) — яркий пример позднего метода Казимира Малевича, так называемого полуобраза. Художник, впрочем, не вернулся к реализму. Малевич-Правитель начал конструировать фигуру из супрематических элементов. Тело и платье девушки собраны из геометрических плоскостей чистого цвета (красный, синий, черный, зеленый). Абстрактный белый овал лица контрастирует с детально проработанной, почти фотографичной и живой улыбкой. Это точка, где беспредметное искусство рождает узнаваемый человеческий образ.

Картина художника К.Малевича Девушка с гребнем в волосах на предварительном показе выставки Архетипы авангарда в Третьяковской галерее в Москве

"Девушка с гребнем в волосах" (1932-1933) — яркий пример позднего метода Казимира Малевича, так называемого полуобраза. Художник, впрочем, не вернулся к реализму. Малевич-Правитель начал конструировать фигуру из супрематических элементов. Тело и платье девушки собраны из геометрических плоскостей чистого цвета (красный, синий, черный, зеленый). Абстрактный белый овал лица контрастирует с детально проработанной, почти фотографичной и живой улыбкой. Это точка, где беспредметное искусство рождает узнаваемый человеческий образ.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
7 из 11
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

Совершенно иную энергию несет в себе архетип Мудреца. И если Малевич правит пространством, то Кандинский исследует внутренние, духовные миры. Его абстракции — это поиск звучания души, визуализация внутренних космосов, рожденных под влиянием теософских идей. А рядом, в других залах, бушуют иные силы. Там царят Бунтари и Воины — те, кто делал революцию не только на холсте, но и в жизни. Ведь история авангарда — это время бесконечных конфликтов, манифестов и взаимных обвинений.

Журналисты на предварительном показе выставки Архетипы авангарда в Третьяковской галерее в Москве

Совершенно иную энергию несет в себе архетип Мудреца. И если Малевич правит пространством, то Кандинский исследует внутренние, духовные миры. Его абстракции — это поиск звучания души, визуализация внутренних космосов, рожденных под влиянием теософских идей. А рядом, в других залах, бушуют иные силы. Там царят Бунтари и Воины — те, кто делал революцию не только на холсте, но и в жизни. Ведь история авангарда — это время бесконечных конфликтов, манифестов и взаимных обвинений.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
8 из 11
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

ИИ-гидом выставки стал цифровой Василий Кандинский. Его образ, мысли и голос создали нейросети GigaChat, Kandinsky, SymFormer и другие.

Еще одно интересное решение — интерактив на основе работ художника Бориса Эндера. В 1923 году он создал "Таблицу синтеза формы, звука и цвета" на примере 20 согласных букв русского алфавита, но работа осталась неоконченной. GigaChat восстановил недостающие буквы. Теперь каждый гость может сгенерировать свое уникальное послание на алфавите Эндера и отправить его близким.

Предварительный показ выставки Архетипы авангарда в Третьяковской галерее в Москве

ИИ-гидом выставки стал цифровой Василий Кандинский. Его образ, мысли и голос создали нейросети GigaChat, Kandinsky, SymFormer и другие.

Еще одно интересное решение — интерактив на основе работ художника Бориса Эндера. В 1923 году он создал "Таблицу синтеза формы, звука и цвета" на примере 20 согласных букв русского алфавита, но работа осталась неоконченной. GigaChat восстановил недостающие буквы. Теперь каждый гость может сгенерировать свое уникальное послание на алфавите Эндера и отправить его близким.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
9 из 11
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

На выставке также можно определить свой архетип авангарда — специальный тест разработали с помощью GigaChat. Система покажет, с каким художником у вас наибольшее сходство.

В общем, есть чем заняться, кроме созерцания картин.

Всего в экспозиции представлены более 100 работ из Третьяковской галереи и из лучших музейных и частных коллекций страны.

На фото: журналист около картины художника П. П. Кончаловского "Испанский танец".

Журналист около картины художника П. П. Кончаловского Испанский танец на предварительном показе выставки Архетипы авангарда в Третьяковской галерее в Москве

На выставке также можно определить свой архетип авангарда — специальный тест разработали с помощью GigaChat. Система покажет, с каким художником у вас наибольшее сходство.

В общем, есть чем заняться, кроме созерцания картин.

Всего в экспозиции представлены более 100 работ из Третьяковской галереи и из лучших музейных и частных коллекций страны.

На фото: журналист около картины художника П. П. Кончаловского "Испанский танец".

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
10 из 11
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

Выставка "Архетипы авангарда" в Третьяковской галерее в Москве продлится до 11 мая 2026 года.

Адрес: Кадашевская набережная, 12.
Время работы: воскресенье, вторник, среда — с 10:00 до 18:00. Четверг, пятница, суббота — с 10:00 до 21:00, понедельник — выходной.
Билеты: обычный — 900 рублей, льготный — бесплатно или в зависимости от категории.

Журналисты на предварительном показе выставки Архетипы авангарда в Третьяковской галерее в Москве

Выставка "Архетипы авангарда" в Третьяковской галерее в Москве продлится до 11 мая 2026 года.

Адрес: Кадашевская набережная, 12.
Время работы: воскресенье, вторник, среда — с 10:00 до 18:00. Четверг, пятница, суббота — с 10:00 до 21:00, понедельник — выходной.
Билеты: обычный — 900 рублей, льготный — бесплатно или в зависимости от категории.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
11 из 11
 
КультураФотоКультура-ВажноеКультураНовости культурыТуризмНовости - ТуризмТретьяковская галереяКазимир МалевичМоскваАвангардВасилий КандинскийАлександр РодченкоКарл Густав Юнг
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала