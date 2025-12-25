Спорная выставка в Третьяковке: русский авангард разбили на 12 психотипов

На выставке "Архетипы авангарда" предлагают по-новому взглянуть на русское искусство. Оно соединяется здесь с популярной психологической теорией двенадцати архетипов — от Кэрол Пирсон, последовательницы Карла Юнга. Это Дитя, Славный малый, Воин, Опекун, Искатель, Бунтарь, Эстет, Творец, Правитель, Маг, Мудрец, Шут.
Эти архетипы обуславливают ценности человека, его модель поведения, восприятие мира.
Искусствовед, заместитель гендиректора по научной работе Татьяна Юденкова: "Это такой интересный и такой, наверное, не свойственный Третьяковской галерее выставочный проект. Он включает в себя произведения, которые относятся к художественному авангарду 1910-1920-х годов. И они объединяются здесь не столько стилистической общностью, а по принадлежности к тому или иному психотипу".
Кураторы утверждают: цель не в шаблонной классификации, а в том, чтобы "очеловечить авангард" — увидеть за революционными формами живые характеры, мотивы и внутренние конфликты. Около 120 произведений, от живописных полотен до мультимедийных инсталляций, превращаются в ключи к пониманию эпохи, где хаос перемен рождал редкую свободу творчества.
На фото: куратор Ирина Кочергина на предварительном показе выставки.
Русский авангард зародился накануне мировой войны и революции, в обществе, где будущее было неопределенным, а в настоящем царил хаос. Классические представления о мире и человеке рушились под натиском открытий Фрейда о бессознательном и Эйнштейна, который фактически переписал законы физики.
В этом хаосе художники чувствовали невиданную ранее свободу.
Теперь они создавали собственную реальность, и это был вызов не только академическому искусству, но и самой природе.
Революция 1917 года открыла короткий период, когда авангард (в частности, конструктивизм и супрематизм) получил поддержку нового государства и стал одним из ведущих направлений в молодой советской республике. Художники-новаторы с энтузиазмом включились в строительство нового быта: создавали агитплакаты, проектировали рабочую одежду, расписывали агитационный фарфор и оформляли революционные праздники. Казалось, утопия о преобразовании жизни через искусство близка к воплощению.
Но уже во второй половине 1920-х культурная политика начала меняться. Государству потребовалось более ясное, понятное массам искусство, которое могло бы служить пропаганде и воспитанию. Авангард с его сложными формами и устремленностью в беспредметное все чаще критиковали как "формализм" — направление, оторванное от жизни и интересов народа. К началу 1930-х официальным методом был провозглашен соцреализм. Авангард постепенно уходит в тень, подвергшись официальному осуждению.
Новая выставка в Третьяковке тонко напоминает об этом историческом контексте. Здесь понятно, как внешние обстоятельства влияли на внутренние, психологические переходы художников — от авангардных поисков к приемам социалистического реализма.
"Девушка с гребнем в волосах" (1932-1933) — яркий пример позднего метода Казимира Малевича, так называемого полуобраза. Художник, впрочем, не вернулся к реализму. Малевич-Правитель начал конструировать фигуру из супрематических элементов. Тело и платье девушки собраны из геометрических плоскостей чистого цвета (красный, синий, черный, зеленый). Абстрактный белый овал лица контрастирует с детально проработанной, почти фотографичной и живой улыбкой. Это точка, где беспредметное искусство рождает узнаваемый человеческий образ.
Совершенно иную энергию несет в себе архетип Мудреца. И если Малевич правит пространством, то Кандинский исследует внутренние, духовные миры. Его абстракции — это поиск звучания души, визуализация внутренних космосов, рожденных под влиянием теософских идей. А рядом, в других залах, бушуют иные силы. Там царят Бунтари и Воины — те, кто делал революцию не только на холсте, но и в жизни. Ведь история авангарда — это время бесконечных конфликтов, манифестов и взаимных обвинений.
ИИ-гидом выставки стал цифровой Василий Кандинский. Его образ, мысли и голос создали нейросети GigaChat, Kandinsky, SymFormer и другие.
Еще одно интересное решение — интерактив на основе работ художника Бориса Эндера. В 1923 году он создал "Таблицу синтеза формы, звука и цвета" на примере 20 согласных букв русского алфавита, но работа осталась неоконченной. GigaChat восстановил недостающие буквы. Теперь каждый гость может сгенерировать свое уникальное послание на алфавите Эндера и отправить его близким.
На выставке также можно определить свой архетип авангарда — специальный тест разработали с помощью GigaChat. Система покажет, с каким художником у вас наибольшее сходство.
В общем, есть чем заняться, кроме созерцания картин.
Всего в экспозиции представлены более 100 работ из Третьяковской галереи и из лучших музейных и частных коллекций страны.
На фото: журналист около картины художника П. П. Кончаловского "Испанский танец".
Выставка "Архетипы авангарда" в Третьяковской галерее в Москве продлится до 11 мая 2026 года.
Адрес: Кадашевская набережная, 12.
Время работы: воскресенье, вторник, среда — с 10:00 до 18:00. Четверг, пятница, суббота — с 10:00 до 21:00, понедельник — выходной.
Билеты: обычный — 900 рублей, льготный — бесплатно или в зависимости от категории.
