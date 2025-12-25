Рейтинг@Mail.ru
Миграционная политика Трампа не сказалась на числе выигравших грин-карту - РИА Новости, 25.12.2025
05:07 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/tramp-2064494035.html
Миграционная политика Трампа не сказалась на числе выигравших грин-карту
2025-12-25T05:07:00+03:00
2025-12-25T05:07:00+03:00
Миграционная политика Трампа не сказалась на числе выигравших грин-карту

ВАШИНГТОН, 25 дек - РИА Новости. Количество победителей в лотерее на грин-карты не снизилось, несмотря на ужесточение миграционной политики администрации президента Дональда Трампа, подсчитал корреспондент РИА Новости.
Из почти 21 миллиона заявок, поданных на участие в лотерее грин-карт на 2026 финансовый год, право претендовать на иммиграционную визу получили 129 516 человек с учетом членов их семей.
Тем временем, в лотерее грин-карт, проходившей до начала второго президентского срока Трампа, было отобрано 131 060 кандидатов из примерно 20 миллионов заявок.
Победа в лотерее не гарантирует автоматического получения вида на жительство в США. Отобранные участники получают возможность подать заявление на иммиграционную визу в рамках ежегодной квоты, которая составляет примерно 55 тысяч виз. Однако из-за законодательных корректировок фактическое количество доступных виз в 2026 году сократится примерно до 51 850.
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
Ранее в декабре министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм объявила о приостановке программы "розыгрыша грин-карт" из-за того, что подозреваемый в стрельбе в Брауновском университете прибыл в страну по этой программе.
