Миграционная политика Трампа не сказалась на числе выигравших грин-карту

ВАШИНГТОН, 25 дек - РИА Новости. Количество победителей в лотерее на грин-карты не снизилось, несмотря на ужесточение миграционной политики администрации президента Дональда Трампа, подсчитал корреспондент РИА Новости.

Из почти 21 миллиона заявок, поданных на участие в лотерее грин-карт на 2026 финансовый год, право претендовать на иммиграционную визу получили 129 516 человек с учетом членов их семей.

Тем временем, в лотерее грин-карт, проходившей до начала второго президентского срока Трампа , было отобрано 131 060 кандидатов из примерно 20 миллионов заявок.

Победа в лотерее не гарантирует автоматического получения вида на жительство в США . Отобранные участники получают возможность подать заявление на иммиграционную визу в рамках ежегодной квоты, которая составляет примерно 55 тысяч виз. Однако из-за законодательных корректировок фактическое количество доступных виз в 2026 году сократится примерно до 51 850.

В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.