Трамп в Рождество появился с синяками на запястьях - РИА Новости, 25.12.2025
04:43 25.12.2025 (обновлено: 17:50 25.12.2025)
Трамп в Рождество появился с синяками на запястьях
Президент США Дональд Трамп появился на публике с синяком на правом запястье, левое оказалось густо замазано тональным кремом, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 25.12.2025
Трамп в Рождество появился с синяками на запястьях

РИА Новости: Трамп в Рождество появился с синяками на обоих запястьях

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп отвечает на вопросы детей, которые позвонили на горячую линию Северо-американского командования Пентагона, чтобы узнать, где находится упряжка Санта-Клауса. 24 декабря 2025
Президент США Дональд Трамп отвечает на вопросы детей, которые позвонили на горячую линию Северо-американского командования Пентагона, чтобы узнать, где находится упряжка Санта-Клауса. 24 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп отвечает на вопросы детей, которые позвонили на горячую линию Северо-американского командования Пентагона, чтобы узнать, где находится упряжка Санта-Клауса. 24 декабря 2025
ВАШИНГТОН, 25 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп появился на публике с синяком на правом запястье, левое оказалось густо замазано тональным кремом, передает корреспондент РИА Новости.
Американский лидер в канун католического Рождества отвечал на вопросы детей, которые звонили на горячую линию Северо-американского командования Пентагона (NORAD), чтобы узнать, где находится упряжка Санта-Клауса. Президент США встречает праздник в своем имении во Флориде. Вместе с супругой он сидел в большой комнате с рождественской елкой, под которой лежали подарки.
Президент Дональд Трамп в сопровождении первой леди Меланьи Трамп пообщался с американскими военными базами за рубежом - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Белый дом не раскрыл локацию отряда РЭБ, который поздравил Трампа
Вчера, 04:12
На правой руке Трампа было заметно большое красное пятно, которое попытались скрыть тональным кремом. Иногда на этой руке у президента США пластырь, сейчас под слоем косметики его было не разглядеть. К этому добавился след на левой руке синий и местами темно-красный.
После общения с детьми президент поздравил бойцов на различных военных базах.
Вечер он завершил приемом в своем имении. На фотографиях с ужина Трамп показывает журналистам большой палец или машет рукой, рядом сидит Меланья, вокруг столы с другими гостями.
© REUTERS / Jessica KoscielniakПрезидент США Дональд Трамп отвечал на вопросы детей по горячей линии NORAD в Мар-а-Лаго
Президент США Дональд Трамп отвечал на вопросы детей по горячей линии NORAD в Мар-а-Лаго - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© REUTERS / Jessica Koscielniak
Президент США Дональд Трамп отвечал на вопросы детей по горячей линии NORAD в Мар-а-Лаго
Трампу периодически приходится опровергать слухи о своем плохом самочувствии. Американский лидер настаивает на своем исключительном физическом и умственном здоровье, утверждая, что работает усерднее и больше любого президента в истории США.
Белый дом объяснял синяк и пластырь на правом запястье частыми рукопожатиями Трампа, чей рабочий кабинет якобы напоминает проходную вокзала по количеству посетителей. Президент США ежедневно принимает аспирин, что частично может являться причиной отечности, утверждал Белый дом.
Президент США Дональд Трамп отвечает на вопросы детей, которые позвонили на горячую линию Северо-американского командования Пентагона, чтобы узнать, где находится упряжка Санта-Клауса. 24 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Трамп предупредил плохого Санту, чтобы не вторгался в США
Вчера, 02:01
 
Заголовок открываемого материала