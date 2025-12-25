Президент США Дональд Трамп отвечает на вопросы детей, которые позвонили на горячую линию Северо-американского командования Пентагона, чтобы узнать, где находится упряжка Санта-Клауса. 24 декабря 2025

Трамп в Рождество появился с синяками на запястьях

ВАШИНГТОН, 25 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп появился на публике с синяком на правом запястье, левое оказалось густо замазано тональным кремом, передает корреспондент РИА Новости.

Американский лидер в канун католического Рождества отвечал на вопросы детей, которые звонили на горячую линию Северо-американского командования Пентагона NORAD ), чтобы узнать, где находится упряжка Санта-Клауса . Президент США встречает праздник в своем имении во Флориде . Вместе с супругой он сидел в большой комнате с рождественской елкой, под которой лежали подарки.

На правой руке Трампа было заметно большое красное пятно, которое попытались скрыть тональным кремом. Иногда на этой руке у президента США пластырь, сейчас под слоем косметики его было не разглядеть. К этому добавился след на левой руке синий и местами темно-красный.

После общения с детьми президент поздравил бойцов на различных военных базах.

Вечер он завершил приемом в своем имении. На фотографиях с ужина Трамп показывает журналистам большой палец или машет рукой, рядом сидит Меланья, вокруг столы с другими гостями.

Трампу периодически приходится опровергать слухи о своем плохом самочувствии. Американский лидер настаивает на своем исключительном физическом и умственном здоровье, утверждая, что работает усерднее и больше любого президента в истории США.