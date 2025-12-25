https://ria.ru/20251225/tramp-2064492248.html
Белый дом не раскрыл локацию отряда РЭБ, который поздравил Трампа
Белый дом не раскрыл локацию отряда РЭБ, который поздравил Трампа - РИА Новости, 25.12.2025
Белый дом не раскрыл локацию отряда РЭБ, который поздравил Трампа
Президент США Дональд Трамп пообщался с американскими военными базами за рубежом, сообщил Белый дом, не раскрыв при этом, где находится отряд радиоэлектронной... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T04:12:00+03:00
2025-12-25T04:12:00+03:00
2025-12-25T12:45:00+03:00
в мире
сша
ирак
филиппины
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064563160_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3c1f506c1eac9c9745f4038fa97725cc.jpg
https://ria.ru/20251225/tramp-2064490972.html
сша
ирак
филиппины
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064563160_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_7acebc65df6206cc05ffa32b4b4eb81a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, ирак, филиппины, дональд трамп
В мире, США, Ирак, Филиппины, Дональд Трамп
Белый дом не раскрыл локацию отряда РЭБ, который поздравил Трампа
Белый дом не раскрыл локацию отряда РЭБ армии США, который поздравил Трампа