Белый дом не раскрыл локацию отряда РЭБ, который поздравил Трампа - РИА Новости, 25.12.2025
04:12 25.12.2025 (обновлено: 12:45 25.12.2025)
Белый дом не раскрыл локацию отряда РЭБ, который поздравил Трампа
Белый дом не раскрыл локацию отряда РЭБ, который поздравил Трампа
Президент США Дональд Трамп пообщался с американскими военными базами за рубежом, сообщил Белый дом, не раскрыв при этом, где находится отряд радиоэлектронной... РИА Новости, 25.12.2025
в мире
сша
ирак
филиппины
дональд трамп
сша
ирак
филиппины
в мире, сша, ирак, филиппины, дональд трамп
В мире, США, Ирак, Филиппины, Дональд Трамп
Белый дом не раскрыл локацию отряда РЭБ, который поздравил Трампа

Белый дом не раскрыл локацию отряда РЭБ армии США, который поздравил Трампа

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент Дональд Трамп в сопровождении первой леди Меланьи Трамп пообщался с американскими военными базами за рубежом
Президент Дональд Трамп в сопровождении первой леди Меланьи Трамп пообщался с американскими военными базами за рубежом - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент Дональд Трамп в сопровождении первой леди Меланьи Трамп пообщался с американскими военными базами за рубежом
ВАШИНГТОН, 25 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообщался с американскими военными базами за рубежом, сообщил Белый дом, не раскрыв при этом, где находится отряд радиоэлектронной борьбы, с которым связывался американский лидер.
Как говорится в сообщении Белого дома, на связи с Трампом были военные базы в Ираке, на Филиппинах, авианосец в Карибском море, эскадрон самолетов-заправщиков на Виргинских островах и корабль береговой охраны в Бахрейне.
Не раскрыл Белый дом только местоположение 42-го отряда радиоэлектронной борьбы Космических сил США. "За рубежом", — указала администрация.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Трамп подтвердил, что США будут наносить наземные удары по наркокартелям
В миреСШАИракФилиппиныДональд Трамп
 
 
